Kevin McCarthy da acceso exclusivo a Tucker Carlson a las imágenes de los disturbios del 6 de enero

En un hecho inusual, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le otorgó al presentador de Fox News, Tucker Carlson, el accesos exclusivo a 41,000 horas de imágenes de vigilancia del Capitolio de los disturbios del 6 de enero, según informaron fuentes cercanas al republicano de California a Axios.

De acuerdo con las fuentes, la semana pasada los productores de Carlosn TV acudieron al Capitolio con la intención de revisar el “tesoro” que incluye múltiples ángulos de cámara de todos los terrenos del Capitolio.

Un portavoz de Fox News le dijo a CNN que el informe de Axios era preciso, pero se negó a hacer más comentarios. Carlson le dijo a Axios que “nunca hubo una razón legítima para que este video permaneciera en secreto” y que los videos arrojarán luz sobre “lo que realmente sucedió el 6 de enero”.



CNN reportó que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara, no fue consultado sobre la publicación de las imágenes de seguridad. Otra fuente le dijo al medio antes citado que McCarthy no consultó con su equipo de liderazgo republicano antes de tomar la decisión.



Si bien el desaparecido Comité del 6 de enero tuvo acceso a las imágenes de seguridad de la Policía del Capitolio de Estados Unidos durante la investigación, no hizo públicos los clips por razones de seguridad. Según fuentes familiarizadas en el caso informaron a CNN que las imágenes inéditas eran consideradas sensibles porque mostraban movimientos de altos funcionarios mientras evacuaban un lugar seguro.

Que McCarthy halla tomado la decisión de compartir todos los videos a una cadena de televisión no ha sido bien vista, al menos no para el portavoz del panel del 6 de enero, Tim Mulvey, quien aseguró que “es difícil exagerar los posibles riesgos de seguridad si Carlson u otros utilizan este material de manera irresponsable”.



“Cuando el Comité Selecto del 6 de enero obtuvo acceso a las imágenes de video de la Policía del Capitolio de EE.UU., lo trató con gran delicadeza debido a las preocupaciones sobre la seguridad de los legisladores, el personal y el complejo del Capitolio. El acceso estaba limitado a los miembros y a un pequeño puñado de investigadores y personal de alto nivel, y el uso público de cualquier material de archivo se coordinó de antemano con la Policía del Capitolio”, dijo dijo Mulvey a CNN.

Se desconoce si la cadena de televisión se limitará a hacer públicas las imágenes sensibles, lo cierto es que en los siguientes días se darán a conocer las imágenes.

