Real Madrid sufrió, brilló y goleó al Liverpool por Champions League en un partido infartante

En una jornada de luto para el Real Madrid por la muerte de su presidente de honor, Amancio Amaro, los españoles sacaron petróleo de un infartante encuentro que tuvieron que remontar desde el minuto cuatro y el cual se terminaron llevando por marcador de 5-2 en el mítico estadio de Anfield contra el Liverpool.

El usual sufrimiento en Champions League para los campeones defensores inició el minuto cuatro con un golazo de tacón del uruguayo Darwin Núñez y se postergó tras un grosero error de Thibaut Courtois dentro del área que sirvió para que Mohamed Salah marcara el 2-0.

A costly mistake by Thibaut Courtois makes easy work for Mo Salah!#UCL #LFC



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/rOEpoCrydy — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

El pundonor de los madridistas salió a flote una vez más y como es costumbre en su ADN, vinieron de atrás y superaron las adversidades. Todo inició con una jugada que se inventó Vinicius Jr. por izquierda cuando se adentró en el área, recortó hacia la derecha y sacó un trallazo que entró en el segundo poste del arco de Alisson Becker. Absolute MAGIC from Vini Jr. 🤯



This match is INSANE! #UCL



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/Z1w4WMsbbC— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

Precisamente el meta brasileño se convertiría también en villano al igual que Courtois por servir en bandeja de plata el empate al número 20 del Madrid tras un balón largo que controló dentro del área, y en un intento de despeje lo estrelló en la humanidad de Vini. La esférica se coló en las redes de los locales. Vini Jr. brings the match level! #UCL



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/sXlfu7Vsy7— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 21, 2023

Los dirigidos por Carlo Ancelotti salieron a la segunda parte con el cuchillo entre los dientes y se consiguieron con un tanto de vestuario gracias a un cabezazo de Eder Militao tras un preciso tiro libre de Modric. STRAIGHT OFF THE TRAINING GROUND! 💥



Éder Militão gives Real Madrid their first lead of the day. What a turnaround from the reigning champs. 👀 pic.twitter.com/x4nX32pUSg— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 21, 2023

Diez minutos después, al 57′, la diosa fortuna le volvió a sonreír al conjunto español después de que Karim Benzema recibiera un balón de Rodrygo al borde del área y la trayectoria del disparo cambiara drásticamente tras estrellarse en un defensor del Liverpool. Esto confundió a Alisson que no pudo evitar la cuarta anotación. It goes from bad to worse for Liverpool.



Real Madrid has their fourth of the day. 💫 pic.twitter.com/UEMaVDOhkz— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 21, 2023

Al minuto 67 los catorce veces campeones de la Champions iniciaron una transición ofensiva en la que agarraron mal posicionados a los dirigidos por Jürgen Klopp y esto derivó en el quinto gol blanco luego de una asistencia de Vinicius Jr. y una excelsa definición de Benzema. Real Madrid hit Liverpool on the counter, it's 5 and Karim Benzema's composure is on display. 🤩 pic.twitter.com/87UL2NxkDy— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 21, 2023

Real Madrid logró pegar primero en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y se convirtió en primer equipo en la historia de la Copa de Europa en marcar cinco goles en Anfield. La vuelta se jugará el próximo 15 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

