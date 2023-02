Real Madrid se proclamó pentacampeón del Mundial de Clubes en una final histórica

Dicen que no hay quinto malo y en el cielo de Marruecos ante más de 30,000 espectadores presentes en el Estadio Moulay Abdellah, el Real Madrid se proclamó por quinta vez campeón del Mundial de Clubes luego de derrotar a su similar de Al Hilal en una final histórica que nunca había tenido un marcador tan abultado.

En horas bajas tras el Mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Carlo Ancelotti dominaron con buen juego distintos tramos del partido a pesar de las imprecisiones.

En la primera parte los goles de Vinicius Jr. y Federico Valverde confirmaban el monólogo futbolístico del Real Madrid. No obstante, en una jugada tras pérdida, los españoles defendieron mal la posición y en un mano a mano ante Lunin, Moussa Marega descontó para la escuadra de Arabia Saudita.

IT'S VINI JR'S WORLD AND WE'RE JUST LIVING IN IT 🇧🇷



He fires @realmadriden in front! pic.twitter.com/2VobXZ4kdC — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

FEDE VALVERDE WITH A STUNNER! 💥



Real Madrid are ahead early 2-0 over Al Hilal 👏 pic.twitter.com/6LLHaYd9WA — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

They're right back in this 👏@Alhilal_EN isn't going anywhere as Moussa Marega puts one back! pic.twitter.com/Nd3tFS6N0G — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

En la segunda parte, los españoles sacaron a relucir su calidad cual tenores en una orquesta y luego de una jugada bella factura de Vinicius en banda, Karim Benzema selló el tercer tanto. Cuatro minutos después, al 54′, Fede Valverde y Dani Carvajal se combinaron por el otro sector y el sudamericano convirtió su gol número 11 en la temporada. BENZZZZZ! 🇫🇷👑



He finds the back of the net for Real Madrid in the FIFA Club World Cup Final 🔥 pic.twitter.com/SpW4kDXJCR— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023 A brace for Valverde, four for Real Madrid 🦅⚪️



This man continues to soar to new heights! pic.twitter.com/WssO7kX6Gn— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

Choque de ida y vuelta, con vértigo y dinamismo que se vio reflejado en el marcador. Al minuto 63 el argentino Luciano Vietto profanó de manera prolija las redes de los blancos y puso el segundo para el conjunto árabe.

El quinto gol del quinto Mundial de Clubes del Real Madrid se originó en los pies de Vinicius luego de que pasara entre tres jugadores y cediera la pelota a Dani Ceballos, que en un recorte alargado, la dejó servida para que el brasileño sumara su grito 16 en la campaña. REAL MADRID IS RUNNING RIOT! 🤯



Vini Jr. scores the fifth goal of the match for Los Blancos! 🇧🇷 pic.twitter.com/oTrlesBASQ— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

Nunca antes en la final de este torneo había existido un marcador tan abultado y nuevamente Vietto hizo diabluras en el área del Madrid para marcar el tercero del Al Hilal y el segundo en su cuenta personal. Another goal for Luciano Vietto 🇦🇷



Is there a late comeback pending for @Alhilal_EN? 👀 pic.twitter.com/28HiQXdKTu— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 11, 2023

Nadie en la historia había ganado cinco veces esta competición conocida en el pasado como Copa Intercontinental. Antes del cambio de formato, los blancos habían triunfado treces veces (1960, 1998 y 2022). Ya con la etiqueta de Mundial de Clubes, los merengues se han coronado en las ediciones de (2014, 2016, 2017, 2018 y 2023).

