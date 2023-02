Se hacen virales carrozas de la canción Shakira y Bizarrap contra Piqué en los carnavales de España

El revuelo de la Bzrp Music Sessions #53 de Bizarrap junto a Shakira sigue generando revuelo. Esta vez, la canción con la que CLARAmente la colombiana le envía un contundente a su ex Gerard Piqué y su novia, llegó a los carnavales de unas ciudades española en unas carrozas.

Por las calles de l’Escala, en Girona, transitó una carroza encabezada por un gigante reloj Casio, un carro Twingo, unos auriculares color rosa con la frase “Que no te salpique” y un hombre disfrazado de Shakira con un microfono en mano.

Pero, por si fuera poco, detrás de la recreación de la canción desfilaron los disfraces de ‘Piqué’. Sí, personas vistieron con la camiseta del Fútbol Club Barcelona con el nombre del futbolista.

A través de la red social TikTok, un usuario con el nombre @hxnxne17 publicó el video con el texto: “Se han pasado el juego JAJAJAJA”. El clip es todo un boom y cuenta con más de 7 millones de reproducciones, cerca de 469 mil likes y unos 4.440 comentarios.

“En España la temática del carnaval fue Shakira. Esta mujer ha hecho historia. No hay lugar donde no se oiga su canción”; “Yo pensando que era carroza del carnaval de Barranquilla”; “Ni en Colombia nos atrevimos a tanto”; “Faltó presupuesto para el Rolex y el Ferrari”; “Espero que sepáis que es la mejor carroza”; “Amo a España, me han hecho reír con este carnaval”; “Claramente faltó Clara Chía”, son parte de los comentarios en la publicación.

En A Pobra do Brollón, en Lugo (Galicia), unas personas tuvieron una idea parecida. Organizaron una carroza que llevaba a una persona disfrazada de Shakira, cantando frente a frente a un mini carro con dos personas recreando a Gerard Piqué y Clara Chía.

Por si fuera poco, en esa comparsa también había disfraces de periodistas y hasta la bruja que ‘Shak’ colocó mirando a la casa de su exsuegra, la madre de Piqué.

La polémica ruptura entre la cantante colombiana y el exfutbolista ha causado revuelo en todo el mundo.

La intérprete de ‘Monotonía’ y ‘Te Felicito’, canciones también dedicadas al futbolista, tenía previsto mudarse a principios de 2023 a Miami con sus dos hijos, para estar lejos de Piqué. Esos planes parecen estar paralizados por razones de salud del padre William Mebarak de la barranquillera.

Mientras su ex Gerard Piqué ya no se oculta y vive un amorío a los cuatro vientos con Clara Chía.

