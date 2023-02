Trump pide pruebas mentales y físicas para aquel que se postule para presidente

Días atrás, la aspirante a la presidencia Nikki Haley lanzó un feroz comentario sobre la salud mental que recayó en los hombros de Donald Trump (76) y Joe Biden (81) al sugerir que era importante hacer pruebas de competencia mental a los políticos mayores de 75 años.



El comentario de Haley llegó rápidamente a oídos de Trump quien no dudó en devolverle el dardo a través de Truth Social “cualquier persona que se postule para el cargo de presidente de los estados Unidos debe aceptar realizarse una prueba de competencia mental completa simultáneamente (o antes) a una prueba que demostraba que eres físicamente capaz de hacer el trabajo”.



También dejó en claro las cualidades que debe tener un mandatario “ser un presidente destacado requiere una gran agudeza mental y resistencia física. Si no tiene esas cualidades o rasgo es probable que no tenga éxito ¡MAGA!”.



“Tendremos límites de mandato para el Congreso. Y pruebas de competencia mental obligatorias para políticos mayores de 75 años”, dijo Haley durante un mitín en su estado natal y que han sido tomada por muchos como una crítica a Trump y Biden.



“Y lo que sí creo firmemente es que el pueblo estadounidense necesita opciones. No creo que tengas que tener 80 años para estar Washington DC“, dijo al tiempo que pidió un voto de confianza “confíe en las personas, mira a las personas y diga ‘sabes, esta persona es competente, esta persona no es competente’. Hay muchas personas de 40 años que son particularmente competentes. Las personas mayores, sabes, miras al individuo, no creo que hagas una declaración general”.

Te puede interesar:

– Trump dice que nombró a Nikki Haley embajadora de la ONU por su mal desempeño como gobernadora

–Trump dice que está “contento” de que Nikki Haley se presente contra él: “Cuantos más, mejor”

– Trump dice que está “contento” de que Nikki Haley se presente contra él: “Cuantos más, mejor”