Brian Cox critica el método de actuación de Jeremy Strong, con quien comparte créditos en la serie “Succession”

“Succession” es una de las series de televisión más exitosas, pero ahora el actor escocés Brian Cox, quien interpreta en la historia al magnate Logan Roy, criticó el método que utiliza su compañero Jeremy Strong para interpretar el personaje del atormentado Kendall.

En una reciente entrevista con Town & Country Cox fue muy claro al calificar la técnica de actuación de Roy como “j*********e molesta. No me hagan ir más allá. Conocer un personaje y lo que éste hace es sólo parte del conjunto de habilidades. (Jeremy) siente que si fuera a otro lugar lo perdería. ¡Pero eso no pasará! Strong es talentoso. Cuando tienes ese don, celebra el don. Vuelve a tu tráiler y fuma algo de marihuana, ¿sabes?”

Jeremy Strong siempre ha estado enterado de lo que Brian piensa acerca de su actuación, y en declaraciones para GQ se pronunció al respecto: “Todos cuentan con el derecho a tener sus sentimientos. Brian Cox, por ejemplo, se ha ganado el derecho de decir lo que j*********e quiera. No había necesidad de abordar eso o controlar los daños…Todavía voy a hacer lo que sea necesario para servir a lo que sea, lo cual no quiere decir que eso sea lo mismo que pisotear a otras personas. Tiene que ver con la concentración autónoma. Es una cosa muy solitaria. Creo que hay un impacto muy bajo en los demás, excepto por lo que podrían querer proyectar y cómo podría hacerlos sentir eso”. La nueva temporada de “Succession” se estrenará el 26 de marzo en HBO.

