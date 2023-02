Julián Araujo ya entrena con el Barcelona a las órdenes de Rafa Márquez y Riqui Puig bendice al mexicano

Con la esperanza de trascender y lograr un lugar en la historia de los futbolistas mexicanos que se han ganado el respeto en Europa, Julián Araujo ya se entrena con el FC Barcelona B, a la órdenes de su compatriota Rafael Márquez.

Puede resultar intimidante tener de entrenador al ‘kaiser’ Rafa Márquez, que con los culés lo ganó todo y por más de 10 años defendió al máximo nivel, respeto y responsabilidad la playera de la Selección de México (se retiró en julio de 2018), pero Araujo hará todo lo posible para ser tomado en cuenta en el primer equipo.

El defensa derecho, ex LA Galaxy, dejó buenas impresiones en los medios españoles, que resaltaron lo rápido que se integró a los entrenamientos con el Barca Athletic y su nivel de compromiso con la plantilla.

Para Julián Araujo la exigencia de los preparadores del FC Barcelona no le es desconocida, ya que más joven fue entrenado en el Barca Residency Academy USA, de donde fue visto para luego formar parte del Santa Barbara Soccer Club y luego el salgo a las fuerzas básicas del LA Galaxy.

Una joya salida del FC Barcelona la da su bendición al mexicano Julián Araujo

A pesar de no haber brillado como se esperaba con el FC Barcelona, Riqui Puig (23 años) es considerada otras de las joyas salidas de las fuerzas básicas culés.

Desde 2017 y hasta 2020 se cansó de comandar las victorias del equipo B, dejando regates y jugadas fantásticas, a pesar de su discreta cuenta goleadora (dos tantos).

Puig tiene en común con Araujo no solamente que ahora el mexicano vestirá de azulgrana, sino que compartió con él vestidor en el LA Galaxy. Como su ex compañero, el español aprovechó para darle su bendición al defensor:

“Es un jugador que le puede dar mucho al Barcelona. Va mucho al espacio, tiene mucha profundidad y, como el Barcelona juega con laterales muy profundos, le puede venir muy bien”

A pesar que está siendo dirigido por Rafa Márquez, a Julián Araujo no le será fácil abrirse paso ya que el propio ex jugador aseguró que la contratación no fue pedida por él: “No fue una petición mía”.

