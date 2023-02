Así es la casa de Acapulco donde Andrea Legarreta y Erik Rubín se daban sus escapadas románticas

El miércoles 22 de febrero estuvo lleno de tristes e inesperadas noticias para el medio del espectáculo en México después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín dieran a conocer que llevaban un tiempo separados por el bien de lo que algún día construyeron.

Aunque las separaciones entre los famosos no suelen darse en buenos términos, los papás de Mía y Nina se comprometieron a llevarse de la mejor manera posible y a seguirse tratando como la familia unida que algún día fueron.

Se dice fácil, pero parece que lo están cumpliendo al pie de la letra, pues hace unas semanas, cuando ya no eran pareja, se fueron de viaje a Japón y dieron una cátedra de cómo llevarse con su ex, pues nadie sospechó que ya no estaban juntos.

Esa madurez con la que afrontaron su ruptura hace pensar que la repartición de bienes no será un problema para ellos y que lejos de deshacerse de sus propiedades, buscarán conservarlas pensando en el bien de sus hijas adolescentes.

Además de la casa de Ciudad de México, la pareja posee una más en el puerto de Acapulco, la cual seguramente será disfrutada por los cuatro en algunas de las connivencias que piensan hacer en familia y que serán más frecuentes de lo que pudiéramos llegar a imaginar.

La casa de playa cuenta con todas las comodidades que nos podamos imaginar para disfrutar de unos días de relajación y comfort lejos del bullicio de la capital mexicana.

La residencia, que está ubicada muy cerca del mar, cuenta con todo lo indispensable para que la familia pueda darse largas escapadas, pues cuentan hasta con un estudio de grabación, donde el ex Timbiriche ama pasar tiempo componiendo alguno de sus más grandes éxitos.

El inmueble también llama la atención por su piscina infinita y por su respectiva área de spa, uno de los lugares favoritos de sus dos hijas, así como de sus sobrinas. View this post on Instagram A post shared by Mía Rubín Legarreta (@miarubinlega)

A un costado de la piscina se encuentra una zona de terraza con una acogedora hamaca, un espacio que ha sido disfrutado al máximo por todos los integrantes de la familia y por sus invitados. View this post on Instagram A post shared by Martina & Emilia Legarreta (@legarretatwins) Sigue leyendo:

Así es el South Florida Reception Center, la cárcel a la que Pablo Lyle fue trasladado

Influencer aclara si es verdad que escondió a Laura Bozzo en su casa cuando era prófuga

Conoce la mansión de la que Erik Rubín se habría ido tras su separación de Andrea Legarreta

Conoce la casa donde vivirá Aleida Núñez tras ser traicionada por Aylín Mujica en ‘LCDLF’