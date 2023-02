Blinken pide que los crímenes de Rusia no se conviertan en una “nueva normalidad” 

El secretario de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien participó en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania en la sede de la ONU en Nueva York pidió a la comunidad internacional que no se permita que los crímenes cometidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “se conviertan en nuestra nueva normalidad”.

Blinken hizo hincapié en la necesidad de que los miembros del consejo, que incluye a China y Rusia, defiendan “la base principios” del orden internacional describiendo las formas en que podrían hacerlo, además, resaltó la “unidad inspiradora” de los ucraniano par “ayudarse unos a otros a soportar el implacable asalto de Moscú” y compartió con los presentes la forma en que la comunidad internacional se ha unido a favor de la paz.

“Las naciones de todos el mundo continúa apoyando a Ucrania porque todos reconocemos que si abandonamos Ucrania, abandonamos la propia Carta de la ONU y los principios y las reglas que hacen que todos nuestros países estén más seguros y protegidos; no apoderarse de la tierra por la fuerza, no borrar las fronteras de otro país. No atacar a civiles en la guerra. Si no defendemos estos principios básicos, invitamos al mundo en el que el poder hace el bien, los fuertes dominan a los débiles”, expresó.



El estadounidense también dijo que las naciones deben reafirmar el compromiso de defender lo que la Carta de la ONU llama “la dignidad y el valor de la persona humana”, además, pidió no permitir que esta situación se normalice “días tras día de las atrocidades de Rusia, es fácil volverse insensible al horror, ver nuestra capacidad de sentir conmoción e indignación, pero nunca podemos permitir que los crímenes de Rusia está cometiendo se conviertan en nuestra normalidad“.



Además, pidió que la “cruel indiferencia de Putin” por la vida humana no “se convierta en la nuestra. Bucha no es normal. Mariupol no es normal. Irpin no es normal. Bombardear escuelas, hospitales y edificios de apartamentos hasta convertirlos en escombros no es normal. Robar niños ucranianos de sus familias y dárselos a personas en Rusia no es normal”.

Te puede interesar:

– Estados Unidos anuncia nueva ayuda para Ucrania y fuertes sanciones a Rusia a un año de la guerra

– La ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Ucrania a un año de la invasión de Rusia

– Saldo terrible de un año de la guerra en Ucrania: miles de muertos y más de 8 millones de refugiados

– Guerra en Ucrania en gráficos: cómo ha cambiado el conflicto desde el inicio de la invasión rusa hace un año