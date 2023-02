Canelo Álvarez vs. David Benavidez: “Será la pelea más grande del boxeo en este momento”

A pesar de su derrota contra Dmitry Bivol y las críticas sobre su estado de forma, Canelo sigue siendo uno de los peleadores del momento. Es por esto que muchos boxeadores se anotan a la larga lista de deseosos combatientes que buscan una pelea con el mexicano. Uno de los más insistentes es David Benavidez, boxeador mexicoamericano que intenta motivar al Canelo con sus declaraciones.

“Creo que esa pelea (Canelo vs. Benavidez), representa la más grande de la década, es la pelea que mucha gente quiere ver, no solo los fans, sino muchas leyendas del boxeo también”, sentenció el boxeador mexicoamericano en una entrevista con TUDN.

No está de más recordar que esta no es la primera vez que David Benavidez alza su mano con la intención de enfrentarse al Canelo. El “Bandera Roja” ha sido rechazado constantemente por Saúl Álvarez, pero aún así insiste en una pelea contra el tapatío.

“Cuando suceda será la pelea más grande del boxeo en este momento. No es una obsesión, soy el peleador que todo mundo quiere ver a Canelo enfrentar”, recalcó.

La pelea contra el Canelo está cada vez más cerca

El sueño de David Benavidez podría convertirse en realidad. Pero para ello, el boxeador mexicoamericano deberá vencer al estadounidense Caleb Plant el próximo 25 de marzo. En teoría, y según mandato del Consejo Mundial de Boxeo, el vencedor tendrá un pase directo a una pelea contra Saúl Álvarez.

“Todos han visto que no me gusta el tipo de persona que es Caleb Plant, habla mucho, eso me motivó mucho más a entrenar más duro para noquear”, agregó.

