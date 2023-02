Floyd Mayweather Jr., el maestro del arte de golpear y no ser golpeado, celebra sus 46 años a dos días de protagonizar un combate de exhibición

El nativo de Michigan, Floyd Mayweather Jr., hoy está de fiesta y celebra 46 años como uno de los mejores boxeadores de toda la historia, con un estilo que puede gustar a muchos y a otros no, pero lo cierto es que no perdió en 50 combates oficiales y hoy en día a su edad hasta se da el lujo de ofrecer combates de exhibición.

El ex pugilista estadounidense logró 27 nocauts en su carrera, pero su fuerte era el estilo técnico, con el cual maniataba a sus oponentes y evitaba ser golpeado, un estilo no muy querido por sus críticos pero a los que silenció con sus resultados. Además ha sido el pionero de convertir el boxeo en un negocio y por ello su apodo “Money”.

Se pudo conocer que Money realizó una fiesta en una pista de patinaje ubicada en Londres, a tan solo dos dás que se de su pelea de exhibición ante Aaron Chalmers.

Los logros de Floyd Mayweather Jr

Floyd Mayweather es pentacampeón del mundo en las categorías superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter. Por si fuera poco fue elegido como boxeador del año en 1998, 2007, 2013 y 2015. Es sin duda alguna uno de los pugilistas más mediáticos de la historia y por esa razón protagonizó los cuatro combates más lucrativos de la historia de la disciplina.

Como se citó anteriormente y como todos saben, Floyd Mayweather Jr., se retiró invicto del boxeo profesional, superó a leyendas del deporte como Óscar de La Hoya, Manny Pacquiao, Saúl “Canelo” Álvarez, el Chino Maydana, entre otros.

Cumpliendo 4️⃣6️⃣ años hoy 🎂, Floyd Mayweather Jr



– Pentacampeón Mundial 👑 (superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter)

– Boxeador Del Año en 1998, 2007, 2013 y 2015 🤩

– Protagonista de los 4 combates 🥊 más lucrativos de la historia 🤑

Celebración de Floyd Mayweather Jr.

Hoy a sus 46 años, Mayweather no quiso esperar y se encuentra celebrando en tierras británicas desde la noche de la víspera de su cumpleaños, vestido con un pintorezco traje de cuadros azules y amarillos, se pudo observar en el video mientras sus más íntimos amigos le cantaban y brindaban con papelillos y fuegos artificiales. Floyd Mayweather celebrating his 46th birthday 🎉 pic.twitter.com/5B17bniJLG— Daily Loud (@DailyLoud) February 24, 2023

Cabe destacar que Ivana Knoll, la conocida novia del Mundial Qatar 2022, fue vista en la celebración del legendario ex pugilista y se presentó con un vestido negro y corto que dejaba poco a la imaginación de los presentes, la croata mostró un video a través de las historias en su cuenta de Instagram y en su feed montó el momento antes de asistir a la citada fiesta. View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll_ivana)

En conclusión, hoy el mundo del pugilismo celebra los 46 años de un campeón querido y odiado por muchos, pero que su legado deportivo será imborrable, y hasta muchos se atreven a afirmar que cambió la historia del boxeo, algo que quedará a criterio de cada fanático.

