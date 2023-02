Vecinos piden que Lago Echo Park siga cercado: temen que vuelva a llenarse de desamparados

Javier Hernandez teme que si se derriba la cerca que rodea al Lago Echo Park, se volverá a llenar de personas desamparadas y proliferará de nuevo la inseguridad y el crimen.

“Vivo a una cuadra del parque desde hace 24 años, y desde que lo limpiaron, da gusto ir. Ya no estoy al pendiente de que mis nietas vayan sin el temor a las personas desamparadas. La verdad es que cuando ellos estaban había mucha basura, suciedad y jeringas tiradas por todas partes. Era un peligro”, dice.

En marzo de 2021, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) removieron los campamentos en los que habitaban alrededor de 200 personas sin hogar en el Lago Echo Park, en una acción que generó airadas protestas por parte de activistas y defensores de los derechos de los desamparados.

El parque fue cercado el 25 de marzo de 2021; y el Departamento de Parques invirtió $600,000 en mejoras.

De acuerdo a estadísticas del LAPD, un año después de que se cercó el Lago Echo Park, el crimen se redujo 38% mientras que en los alrededores fue de 24%.

El 2 de febrero, el nuevo concejal Hugo Soto Martínez publicó en Twitter que para muchos en la comunidad, incluyéndolo a él mismo, la cerca que rodea al Lago Echo Park, simboliza división y el más grande fracaso en la política para los desamparados en la historia de Los Ángeles.

“Como dijimos el año pasado en la campaña, planeamos echar abajo la cerca y asegurar que el parque sea seguro y le dé la bienvenida a todos los residentes”, escribió.

La cerca del Lago Echo Park fue colocada hace dos años. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

Qué siga la cerca

Sin embargo, el anuncio despertó la precaución de muchos vecinos que temen que el parque deje de ser un espacio familiar y se llene de nuevo de personas sin hogar.

“Mucha gente no estamos de acuerdo en que se quite la cerca porque está tan limpio y los niños pueden ir a jugar con tranquilidad. Si dejan que se pongan de nuevo los campamentos de desamparados, lo van a arruinar de nuevo”, dijo Sara Villavicencio de 73 años, quien vive en un edificio de departamentos para adultos mayores frente al Lago Echo Park.

“Y no es que no puedan entrar los desamparados, pueden hacerlo, pero no quedarse a vivir ahí. La razón por la que no queremos que los dejen volver a poner sus campamentos, es que con eso viene la inseguridad. Antes de que los desalojaran, había crimen, prostitución y drogas. A las personas mayores nos daba terror caminar por ahí; y por prescripción médica, yo necesito salir a caminar”.

Agregó que por fortuna la ventana de su departamento no da hacia el parque, pero los adultos que sí tienen vista al parque, se quejaban mucho de los gritos que escuchaban por las noches y madrugadas.

Dijo que vecinos como ella no se oponen a que en un futuro se elimine la cerca, pero quieren que antes se garantice vivienda para los desamparados.

“Los desamparados merecen un techo, y nosotros vivir con tranquilidad y poder salir a caminar y disfrutar del parque. Hasta pusieron aparatos para hacer ejercicios. Ahora si se disfruta. Antes era horroroso, había hasta muertos y balazos”.

El concejal Soto Martínez aseguró que cuando la cerca se derribe, el parque se mantendrá limpio. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

El concejal Hugo Soto Martínez respondió a las preocupaciones de los vecinos que su equipo se asegurará que el parque se mantenga seguro, limpio y accesible para todos, y de evitar otro campamento en el lago de Echo Park como pasó antes.

“Desde que asumimos el cargo en el Concejo, nuestro enfoque ha sido brindar vivienda y acceso inmediato a servicios de salud mental y tratamiento de adicciones. Para que esto suceda, contamos con equipos de alcance que ofrecen ayuda para conseguir alojamiento a cualquier persona que se presente en el lago en busca de un hogar”.

Dijo que la cerca en el Lago Echo Park siempre tuvo la intención de ser una curita temporal, no una solución permanente, ya ha estado allí por 2 años.

“Estamos comprometidos a asegurarnos de que nuestro trabajo para albergar a las personas desamparadas sea exitoso y no tenemos planes inmediatos para remover las cercas permanentes que ya existen en los parques de nuestra ciudad”.

Drew Carsillo a favor de que se derribe la cerca. (Araceli Martínez Ortega/La Opinión)

Debe ser echado abajo

Drew Carsillo, un vecino del Lago Echo Park, quien votó por Soto Martínez para concejal, estuvo de acuerdo en que la cerca que lo rodea debe ser echada abajo.

“No pienso que mantenerla haga una diferencia ni que realmente vaya a ayudar a evitar los nuevos campamentos. Es solo un asunto de tiempo para que regresen. Puedes ver que al frente ya hay unas tiendas de campaña de personas sin hogar. Una reja no es la solución, tampoco estoy a favor de los campamentos, pero el parque debe ser un espacio público común y seguro para todos”.

Muchos vecinos quieren que el parque continúe cercado. (Araceli Martínez/La Opinión)

Quién va a proteger a los niños

Bertha Suazo, quien lleva 30 años viviendo en Echo Park, y a quien una persona sin hogar golpeó a su hijo autista en los alrededores del Lago, dijo que ella no está en contra de los desamparados ni de que eliminen las rejas, pero quiere que el concejal les informe cómo van a proteger a los niños.

“En el parque, teníamos 4 tipos de desamparados, los que vienen de otros estados, los que sufren de enfermedades mentales, los que padecen adicciones y los que han perdido su trabajo y su vivienda”.

Pero como quiera que haya sido la causa, teníamos personas apuñaladas a manos de los desamparados y una variedad de delitos. “Eso sin contar con que el parque estaba lleno de basura”.

El problema, señala es que las autoridades de la Ciudad no hacen nada para acabar con el desamparo y cada vez tenemos más escasez de vivienda, rentas altísimas, falta de trabajos y bajos salarios.

“Aquí lo importante es que si quieren quitar la cerca, que lo hagan, pero que no se los olvide que inmediatamente van a regresar los campamentos, y los niños van a ser puestos en peligro”.