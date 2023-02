Apio Quijano habla del beso que tuvo con Erik Rubín en medio de su separación con Andrea Legarreta | VIDEO

La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín no deja de generar controversia, por eso esta vez hizo ruido que el famoso cantante de Kabah, Apio Quijano, rompiera el silencio. Pues ha sido implicado en redes sociales en esta ruptura, ya que lo señalan por supuestamente ser el tercero en discordia de la famosa pareja.

Ante estos rumores, el cantante y conductor tomó sus cuentas de redes sociales para hablar sobre esta situación y mandarles un contundente mensaje a sus detractores. Hace un par de días, se comenzaron a volver virales algunos clips de las presentaciones de la gira que hacen los artistas de los años 90, en los que Apio y Erik se dan un beso, aunque sólo es un momento.

Muchos de los internautas han comenzado a correr el rumor de que esta situación es la causante de que la conductora de Hoy haya decidido terminar con el intérprete de “Cuando mueres por alguien” después de 22 años de matrimonio y dos hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta.

Al respecto, Apio Quijano tomó sus redes sociales para hablar de esta situación y descartó que esté involucrado en la separación de la actriz y el cantante, a quienes también dijo aprecia.

Sobre los besos que se han dado en los conciertos, el integrante de Kabah explicó que son parte del show y que es un momento en el que todos se están divirtiendo, por lo que aseguró que los rumores que lo ponen a él como el “tercero en discordia” vienen por parte de gente malintencionada.