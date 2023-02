Estados Unidos presenta megadecomiso al Cártel de Sinaloa tras una operación que duró tres años

@DEAPHOENIXDiv @TempePolice @AZAGMayes announced 150+ charged & seizures:

➡️4.5 mil #fentanyl fake 💊

➡️ 66 kilos #fentanyl powder

➡️ 3100 lbs methamphetamine

➡️ 138 kilos cocaine

➡️ 35 kilos heroin

➡️ $22 mil cash

To read more: https://t.co/LyPaJg5Grw

Video of drugs seized pic.twitter.com/uvslxKwk69