3 signos del zodiaco tendrán una semana triste del 26 de febrero al 4 de marzo

Un par de tránsitos planetarios que ocurrirán esta semana del 26 de febrero al 4 de marzo, jugarán en contra de 3 signos del zodiaco quienes podrían sentirse malhumorados y tristes en estos días. Sin embargo, en medio de este gris panorama también hay buenas noticias pues podrán superarlo y el horóscopo revela cómo hacerlo.

La luna en cuarto creciente en Géminis proyectará una energía insegura, hostil e impulsiva. En astrología, esta fase lunar provoca que algunos signos vean el vaso medio lleno mientras que otros medio vacío. Los signos de este listado estarán viendo el vaso medio vacío, pronosticó YourTango.com.

El otro tránsito que “golpeará” en los ánimos es la unión de Saturno y Marte, planetas que cuando se juntan emanan una energía obstinada para ver las cosas desde otro punto de vista. Dicho lo anterior, estos son los signos del zodiaco que tendrán la semana más triste.

Esta semana tu signo estará muy quejumbroso debido a que la Luna en cuarto creciente lo hará inseguro, sensación que no está acostumbrado a experimentar con regularidad.

Tauro puede salir de cualquier dificultad tomando las cosas bajo control, sin embargo, se sentirá agotado y eso es precisamente lo que provocará problemas emocionales. El horóscopo te pide un descanso, toma el tiempo que sea necesario para recargar tus energías.

Justo cuando tu signo tomó la decisión de ser más positivo y comenzar a amarse a sí mismo, interna y externamente, la luna creciente en Géminis de esta semana provocará que vea en el espejo su peor versión.

Una de las claves que te ayudará a superar esta visión negativa de ti es recordar que el amor propio no solo se trata de belleza externa, sino de mente y corazón. Esto ayudará a tu signo a aceptar quién es en realidad.

Si has establecido metas poco realistas e imposibles de conseguir, esta semana sentirás que te has dado falsas esperanzas y pensarás que estás destinado a fracasar.

Las palabras negativas que has recibido en el pasado sobre que eres una persona destinada a no lograr nada, retumbarán una y otra vez en tu mente. Sin embargo, debes recordar que esto no es verdad. Tu principal problema es tu actitud, por lo que esta semana echa mano de tus cualidades para salir adelante.

