Nueva caravana migrante sale desde México a EE.UU. pese a las nuevas restricciones migratorias

TAPACHULA, México – La primera caravana migrante del año, con cerca de 1,000 personas, salió este martes de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones migratorias impuestas en ese país.

Este contingente, conformado por migrantes de Venezuela, Honduras, Ecuador, El Salvador, Haití y Guatemala, salió de Tapachula, en el límite de México con Guatemala, con primer destino en Arriaga, ambas ciudades en el estado de Chiapas, donde esperan agruparse con más personas.

Algunos migrantes llevan documentos legales expedidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), aunque solo les permiten permanecer en Chiapas, mientras que otros van de manera irregular.

Uno de los integrantes de la caravana es Dany González, quien salió de Venezuela el 14 de febrero para intentar ir a trabajar en Estados Unidos y mandarle dinero a su esposa e hija.

“Soy docente de Literatura en Venezuela, ganaba $7 dólares mensuales que me alcanzaban para comprar 7 kilos de arroz al mes, de ahí a tratar de sobrevivir, pero eso me obligó a salir con unos $1,500 dólares que obtuve para emprender esta travesía”, contó González a EFE y relató que en Nicaragua los intentó detener la policía de ese país y sufrió un accidente junto con un grupo de personas con las que viaja que causó una lesión en su tobillo.

Esta caravana avanza a paso lento hacia el municipio de Huixtla, a unos 45 kilómetros de Tapachula, donde las autoridades del INM han explicado que deben regularizarse y regresar a Tapachula para que les expidan un documento para estar de manera legal en Chiapas.

Otra historia similar es la de Kelvin Ochoa, quien viaja con su esposa y su hijo.

Ochoa, de 29 años, quien se apoya con una vara sobre la carretera Huehuetán-Huixtla, sufrió un accidente en una motocicleta al cruzar la Selva del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia, donde se reventó la pierna y le colocaron 5 tornillos hace 5 meses.

Acompañado de su esposa, Elena, de 30 años, le cuesta caminar porque necesita una nueva operación.

“Eso no me ha quitado el sueño, por lo que estamos haciendo el esfuerzo de seguir adelante”, expresó.

“Me duele, no aguanto el dolor, solo por no parar, tengo miedo que me regresen, por lo que hemos salido unidos en este grupo de personas para alcanzar el sueño”, añadió.

Los migrantes partieron aunque están por cumplirse dos meses de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, que anunció la acogida mensual de 30,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos mediante una solicitud especial, pero advirtió de la deportación inmediata a México del resto de los inmigrantes que llegue por tierra.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

