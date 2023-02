Trump llama “perdedor” a Paul Ryan por tremendo desaire presidencial 

A medida que avanzan las semanas Donald Trump, quien destapó sus intenciones de ocupar nuevamente la Casa Blanca en 2024, enfrenta un sinfín de señalamientos, así como amenazas, como la que recién hizo el expresidente de la Cámara de Representante Paul Ryan quien dijo que planea tomar acciones sobre a Convención Nacional Republicana 2024 si el exmandatario gana la nominación republicana.

Fue durante una entrevista con WISN-TV que Ryan indicó que solo asistirá a la convención de nominación de 2024 si los votantes del partido nominan a alguien que no sea Trump “depende de quién sea el nominado. Estaré si es alguien que no se llama Trump“, dijo al tiempo que dejó en claro que “no me interesa participar en eso, no. Incluso en Wisconsin”.

También señaló que es muy probable que Trump no consiga la nominación en las primarias “la razón por la que no creo que sea nuestro candidato es porque vamos a perder con él. Nos costó la Cámara en el 2018, perdió la Casa Blanca en el 2020, nos costó el Senado en el 2020, nos cobró el Senado nuevamente en 2022 y probablemente nos costó una buena docena de escaños en la Cámara en 2022. Esta es una lección que no necesitamos repetir otra vez.

Además, dejó en claro que está muy por debajo de la lealtad (que un autentico RINO) le promete a Donald Trump.

Trump, quien es muy activo en redes sociales, le lanzó un insulto que suele usar en repetidas ocasiones en contra de sus detractores “Paul Ryan es un perdedor, Mitt Romney podría haber ganado sin él. Gané dos veces, lo hice mucho mejor la segunda vez y obtuve 233 victorias de 253 carreras en las elecciones intermedias. ¡Paul Ryan está destruyendo a Fox y no pudo ser elegido perrero en el Partido Republicano!”.

No es la primera vez que Ryan se lanza contra Trump, después de las elecciones de mitad de periodo de 2022 dijo que “Trump es una especia de lastre para nuestra candidatura” e incluso indicó que tenerlo en las filas “nos da problemas, políticamente”.

