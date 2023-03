Entrenador del Chelsea confirma que ha recibido amenazas de muerte tras los malos resultados del equipo

Graham Potter, entrenador francés del Chelsea, ha confirmado haber recibido amenazas de muerte tras los malos resultados de su equipo en todas las competencias donde se encuentran participando.

A pesar del millonario desembolso que ha hecho la directiva del equipo Blue, incluyendo el fichaje de Enzo Fernández, los resultados no han acompañado al entrenador y al equipo que actualmente se ubica en la casilla número 10 de la Premier League.

Graham Potter es el DT que registra el peor récord en toda la historia del Chelsea por Premier League. [The Sun] pic.twitter.com/oKMesMK45G — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 27, 2023

Amenazas de muerte para Graham Potter y su familia

El entrenador que llegó a sustituir a Thomas Tuchel, afirmó haber recibido amenazas de muerte en su contra y de su familia, a través de correos electrónicos.

Ante esta realidad, el entrenador francés aseguró que ha recibido apoyo de su entorno, sin embargo le cuesta trabajo pensar en cómo debe reaccionar.

“A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable. El tema para mí es, ‘OK, ¿cómo me comporto?’“, dijo el entrenador francés.

Graham Potter DT de Chelsea reconoce que su salúd mental ha sido afectada y su familia está sufriendo luego de recibir e-mails anonimos con amenazas e insultos por la mala racha.

Llamado a la reflexión para todos. Los DT's y jugadores no son robots ni cosas. También sienten. pic.twitter.com/Fx0682S68s — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) February 25, 2023

Potter quiere triunfar en el Chelsea

Graham Potter asegura estar sumamente agradecido con la oportunidad de dirigir a un grande de Europa como lo es el Chelsea, sin embargo asegura que no han sido días o semanas fáciles tanto para el ni como para su familia.

De igual forma indicó que desea triunfar con el equipo y que entiende la frustración de la fanaticada; sabe que quieren irse a casa con la victoria y al no lograrlo se genera frustración.

Confesó sentirse afectado emocionalmente por las amenazas y espera poder enderezar el rumbo del equipo a base de trabajo.

