Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de marzo de 2023

Piscis

Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Vienen días de muchos cambios, se termina el mes de febrero y con el comenzarás a renovarte en todos los sentidos, debes aprovechar este tu ciclo de cumpleaños para realizar cambios que te conduzcan por situaciones positivas. Necesitas que arregle tus shingados problemas con terceras personas, pero no te pases de culeis pues podrías dañar a quien te importa. Ponte al día en tus shingados pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Semana de muchos cambios en los cuales podrías enfrentar situaciones de tu pasado las cuales te pondrán inestables y algo pensativo por cosas que no se dieron.

Acuario

Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te shingó la existencia. Es momento de aprender de tus errores del pasado y darte una segunda oportunidad en el amor en caso de estar saliendo con alguien en estos momentos de tu vida. Cuidado con visitas inesperadas que podrían modificar tus horarios. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar. Viene una lana y muy buena en puerta que te va a ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en pex con tu familia y amigos por malentendidos.

Capricornio

Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera pues esta persona te enseñará a confiar más en ti. No es momento de pensar en el ayer sino de centrar tu tiempo y energía en el ahora. Urge que te dejes de huevoneadas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Ten cuidado con cambios de última hora en el amor que podrían afectarte en corto plazo. Cuida más tu economía y dinero que entré a tu bolsillo no te ap3ndejes y no lo mal gastes en shingaderas que no necesitas en estos momentos de tu vida. Cuidado con cambios de humor repentinos que podrían ponerte de malas y despotricar en contra de tu familia o de tus seres queridos, amores de una noche y posibilidad de encamarte con una amistad o vecino o vecina cercana.

Sagitario

Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo o para llenarte el buche de puros chismes que andan diciendo de ti. Viaje inesperado y se comenzará a planear una reunión familiar en próximos días. Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo. Si estás en una relación, no te ap3ndejes ni bajes la guardia porque vienen shingos de celos e infidelidades en puerta, ¡trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche!, no caigas ya en m4mada y media y ponte buzo o buza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir. Ten cuidado con cambios de última hora en tu cartera pues podrías estar gastando dinero que no necesitas en gastos innecesarios. Vista sorpresa de familiares se aproxima, recoge la shingada casa para que no los agarren en curva con el shingado mugrero.

Escorpión

No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes. Cuídate de amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y traerte ciertos dolores de cabeza. Le darás la razón a esas cosas que alguien te dijo sobre cierta persona, por fin lo descubrirás todo y se te caerá la venda de los ojos, no te estreses, trata de buscarle la parte positiva a cada una de las situaciones que te ocurren, aunque estés de la shingada y te sientas impotente piensa como le vas a dar una segunda oportunidad al amor. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás un shingo de peso y te costará mucho bajarlo. Vas a traer un carácter de la fregada y dicho carácter podría arruinar tus días o incluso tu relación en caso de tener una. No te dejes llevar por chismes y cuidado con embarazos no deseados que podrían aparecer en cualquier momento.

Libra

Viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas. Es momento de grandes cambios en tu vida los cuales vayan enfocados en mejorar tu autoestima para no permitir que nadie te haga sentir menos. La gente siempre hablará y buscará la manera de shingarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Semana llena de romance y sensualidad como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de shingaderas que no estas pa perder el tiempo, necesitas abrirle de una buena vez las shingadas puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más. Date la oportunidad de conocerte mejor y lucha por eso que mueve tu vida y tu mundo. Te llega familia del extranjero y podrías realizar un viaje en cualquier momento en el cual te lo pasarás de lo mejor. No te dejes llevar por chismes porque podrías dañar a tu familia por tus comentarios.

Virgo

El amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos. Ten cuidado con cambios de última hora en cuestiones de amor pues podrías enredarte con la persona equivocada. Cuida tu alimentación y ya ponte en forma que estar en el face o en casa nomas echado o echada no te va a ayudar ni madres, se productivo y no pierdas más tu tiempo, aprovéchalo. Vienen noticias que no serán del todo buenas y podrían ponerte de mal humor o preocuparte más de la cuenta. Déjate de flojeras y huevonerías, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello. Una amistad sufrirá un percance o accidente. No te dejes llevar por chismes de vecindad de personas que no han construido nada en su vida. Amor con amor se paga así que trata de devolver en la misma medida que te dan y ofrecen.

Leo

Aguas con seguir haciendo las mismas cosas pues jamás lograrás obtener resultados distintos. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás en shingos de pegue y despertaras los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos. Cuidado con subir de peso inesperadamente, debes de cuidar un poco más tu alimentación pues después será complicado. Personas del pasado regresan, ponte alerta y piensa si abres o cierras esa puerta pues podrías exponerte a que te hagan daño, ten presente que a veces volver al pasado puede causar problemas, las segundas oportunidades son válidas siempre y cuando la persona en cuestión sea capaz de aceptar tus condiciones. Ponte las pilas y ten presente que la persona que esté contigo deberá de ser alguien que te ame más de lo que tú puedas amarla pues solo así no te harán daño en caso de que esa relación no funcione. Vienen días de cambios en la cuestión de los dineros que deberás de aprovechar a tu favor para poner algún negocio de alimentos o algo que te deje.

Cáncer

Si en estos momentos no tienes perro que te ladre debes de buscar la manera de que eso no te afecte guárdate y procúrate para cuando llegue la persona correcta, tu necesidad no es de amor, sino miedo a quedarte o estar solo o sola. Ten cuidado con esperar algo que sabes que no va a llegar y menos de las personas incorrectas. Podrías entrar en conflicto con personas del pasado que aparecerán de nuevo en tu vida. Andarás chipi en estos días y eso se debe a que vienen grandes cambios en el área sentimental, si tienes pareja estarás algo cansado o cansada de no ver que la relación crezca, quieres consolidar algo más sin embargo tu pareja no se le van ganas. Si tienes una relación ten cuidado con andar de más con otras personas porque en cualquier momento podrías ser descubierto. Vienen shingo de cosas nuevas que tienen que ver con tu corazón , necesitas poner bien en claro tus sentimientos para evitar desilusiones, cuídate de tus amigos que se aprovechan friegos de ti en muchos sentidos, ten cuidado con lo que cuentas y dices pues pueden salarte tus planes por envidias.

Géminis

Hay una amistad tuya que andará hablando pestes de ti y en cualquier momento te vas a enterar de quien se trata. Ármate de valor y ve por lo que quieres, dile a esa persona lo que sientes, si ha de ser para ti no se negará a estar a tu lado y sino al menos te quitaras de dudas y no perderás el tiempo con quien no está dispuesto o dispuesta a luchar por ti. No te dejes llevar por chismes de vecindad que ni al caso o solo te meterás en problemas. No te atontes más, recuerda y ten presente que el amor lo tienes a un lado y ni cuenta te has dado por andar buscando donde no debes. Un amor del pasado no dejará de atormentarte, ten presente que no puedes seguir aferrado a alguien que ya no está y jamás regresará, comienza a ver por tu shingada vida antes que sea demasiado tarde. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que no te beneficiarán en nada. Aléjate de “amigos” y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios fuera de lugar y malas energías. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal reúne agua bendita de tres iglesias y báñate durante 3 martes o viernes seguidos mientras rezas el credo o el salmo 91.

Tauro

No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar un chorro. Ten cuidado con tus pensamientos nocturnos pues podrían hacerte caer y enviar mensajes de texto que en el día no enviarías. Vienen movimientos lunares los cuales te traerán con las calores bien fuertes a, punto que si no te cuidas podría a ver una embarazo no deseado. Vienen oportunidades de viajes y cambios de casa o vehículo, debes de ser muy inteligente para no caer en cuestiones que no te dejan nada más que dolores de cabeza y un coraje al no ver la luz sobre los proyectos que quieres realizar. El pasado regresa, esa persona ausente y lejana y hasta distante vuelve a ti, pon todo en la shingada balanza y si vale la pena volver a comer lo mismo adelante, no permitas que te vuelvan a dañar y mantén la mente abierta para detectar cualquier situación que pueda dañarte. Si te sientes de la shingada y agotad@ no platiques con nadie, a veces es mejor cerrar el hocico pa no complicar las cosas, empezaras a ver claro en cuestión de los sentimientos; haz lo que te dicte tu fregado cerebro y no tu corazón. Hay días en los cuales sentirás la necesidad de volver al pasado para solucionar ciertas cosas que te siguen afectando. Te invitarán a un viaje. Posibilidades de emprender un negocio con amistad o familiar.

Aries

No les des caldo de calzón a todo mundo en face pues si tienes una relación te podrías meter en problemas. Ten cuidado con el terreno que pisas pues podrías cometer errores al hablar cosas que no te corresponden. Aléjate de chismes y de personas conflictivas pues podrías meterte en un problemón. Trata de ser tú mismo o misma y no cambiar tu manera de ser y pensar para agradar a otras personas, los cambios se hacen para mejorar cosas tuyas y crear algo positivo en ti y no en las demás personas. Te vienen un shingo de momentos bien felices, unas reconciliaciones y reencuentros que te traerán un friego de felicidad y sorpresas que te llenarán de momentos felices. Recuerda qué hay muchas amistades que te envidian hasta tu propia familia y que se han sentado contigo en la mesa compartiendo la sal y la pimienta, cuidado, no te has dado cuenta de que cuando se van te dejan toda esa mala energía que en cierto grado sólo afecta el ambiente familiar y causa problemas. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y te has propuesto, deja la melancolía y la tristeza para después, es momento de renovarte e ir por el pez gordo si lo que quieres es crecer y ser alguien en el área de los negocios.