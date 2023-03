Kevin McCarthy le pone “freno” al lanzamiento de las imágenes del 6 de enero que entregó a Tucker Carlson 

Hace un par de semanas el presentador de Fox News Tucker Carlson reveló que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le había ofrecido más de 400 horas de grabación de los disturbios en el Capitolio para que fueran transmitidos en su programa.

Sin embargo, la acción de McCarthy provocó el enojo de los demócratas quienes aseguraron desde sus trincheras que Carlson solo publicaría el contenido que a él le fuera útil y hasta cierto punto generara morbo. Hubo quienes señalaron que entregar las grabaciones a la cadena de televisión antes mencionada pondría en peligro la seguridad de quienes forman parte del Congreso.

Después de los señalamientos, la historia ahora es diferente; un portavoz reveló que los republicanos están trabajando con la Policía del Capitolio de los Estados Unidos para garantizar que la información que se entregue al equipo de Carlson no comprometa la seguridad del complejo del Capitolio.



Declaración que coincide con la que McCarthy dio a la prensa que cubre el Capitolio “son muchas más horas de cintas de las que nunca nos dijeron. Dijeron que al principio eran como unas 14,000 horas. Hay aproximadamente casi 42,000 horas. Estamos trabajando en eso. También trabajamos con la policía del Capitolio, así que nos aseguraremos de que se cuide la seguridad”.



El presidente de la Cámara de representantes también confirmó que Carlson quería ver “ciertas partes”, pero no quería enfocarse en la “rutas de salida” ya que según él “no les interesa. No quieren mostrar eso”.



También confirmó que no ha tenido una comunicación directa con Carlson quien prometió a la audiencia que en los siguientes días empezaría a dar a conocer clips de los disturbios, pero ahora tendrá que esperar un poco más.

