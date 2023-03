Veljko Paunovic no está satisfecho con su trabajo en Chivas y desea mejorar sus resultados en la Liga MX

Veljko Paunovic tuvo un arranque digno de admirar con las Chivas, pues mejoró la marca obtenida por Matías Almeyda con el rebaño sagrado. Sin embargo, el entrenador serbio no baja los brazos y espera tener mejores resultados al final de la temporada.

Mediante a una rueda de prensa, Paunovic se dejó ver contento por dichos resultados favorables cosechados, pero al mismo tiempo dejó saber que aún no está satisfecho, que quiere más y que siempre tiene ganas de ganar y mejorar.

“Contento y no satisfecho, hay obvias razones por la mejoría que estamos buscando, pero no satisfecho porque uno quiere más. Nadie se cansa de ganar, todos tienen hambre (como yo). Lo que quiero que el equipo tenga hambre de ganar, de mejorar y estoy seguro de que eso es lo que nos va a llevar lejos. No estar satisfecho, no quiere decir que uno está amargado, al contrario está motivado. En este equipo la exigencia es máxima y es una buena filosofía”, dijo en conferencia de prensa este miércoles.

Además, el mismo estratega habló sobre los próximos cotejos que tendrá el rebaño sagrado, los cuales serán el sábado ante Santos Laguna y de cara al Clásico contra América, que se disputará en la Jornada 12 en el Estadio Akron.

“Lo que tenemos que hacer es ser fuertes en casa eso es lo que nos falta, cosechar puntos en casa y fuera y ahora más que quedan más partidos en casa. Todos los buenos equipos son fuertes en casa, ese es nuestro siguiente objetivo y para eso necesitamos que todos (cuerpo técnico, jugadores, afición) rememos en la misma dirección”, añadió Paunovic.

Las Chivas jugará el sábado 4 de marzo ante Santos Laguna a las 10:05 PM tiempo del Este, 9:05 PM tiempo del Centro y 7:05 PM tiempo del Pacífico. Para ver el juego en Estados Unidos deberemos usar los servicios de Peacock, UNIVERSO, SiriusXM FC.

