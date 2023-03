Agenda de Eventos: salga de la rutina con estas ideas

Cuco en concierto

Cuco, cuyo nombre real es Omar Baños, alcanzó la fama con su tema en inglés y en español “Lo que siento”, que alcanzó 260 millones de streams en Spotify. El cantante mexicoamericano criado en Los Angeles ofrecerá varios shows en la región como parte de su gira Interdimensional. También presenta su nuevo disco “Best Disaster”. Domingo 8 pm, en el Glass House (200 W. 2nd St., Pomona), y lunes 8 pm, en el Observatory (3503 S. Harbor Blvd., Santa Ana). Boletos desde $25. Informes theglasshouse.us y observatoryoc.com.

Foto: Archivo

Día familiar

El Academy Museum of Motion and Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) tendrá como invitada a la autora Jeanne Walker Harvey, quien leerá y firmará su libro “Dressing Up the Stars: The Story of Movie Costume Designer Edith Head”. Contará cómo Edith Head, la tímida hija de un minero, se convirtió en la diseñadora de vestuario más importantes de Hollywood. Luego de la lectura y firma habrá un taller de ilustración de diseño de vestuario. Sábado 12:30 a 2:30 pm. Boletos desde $19; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Ilustración: Academy Museum

Cine para la familia

La Family Flicks Film Series del Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta Shiloh, una cinta en la que la familia de Marty Preston tiene apenas suficiente comida y todos viven en un cuarto. Pero cuando Marty encuentra en el bosque a un sabueso abusado, es capaz de hacer lo que sea para protegerlo. Domingo 11 am. Entrada gratis. Informes hammer.ucla.edu.

Experiencia sobre Bob Marley

La Official Bob Marley One Love Experience, en el Ovation Hollywood (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), muestra fotografías y memorabilia de Bob Marley nunca antes vistas, al tiempo que sumerge en un viaje a través de la vida, pasiones, influencias y legado de este artista del reggae. Termina el 23 de abril. Boletos desde $20; gratis menores de 5 años. Informes feverup.com.

Foto: Cortesía

Festival en Disneyland

El Food and Wine Festival en el Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim) vuelve este año, con una selección de comida basada en productos locales que estará disponible en 12 puestos repartidos a lo largo de uno de los pasillos más concurridos del parque. Se ofrecerá un bufete de platillos dulces y salados además de cocteles, cerveza, vinos y bebidas sin alcohol. La comida también estará disponible en restaurantes del parque. Del viernes al 25 de abril. El precio varía según el platillo. El costo es adicional al boleto de entrada al parque. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disneyland Resort

Tiempo de mariposas

Con la llegada de la primavera también llegan las mariposas al Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles). El museo abrirá el Butterfly Pavilion este fin de semana, donde revolotearán decenas de mariposas entre plantas nativas y luz natural. Los visitantes podrán ver las etapas de los ciclos de estos insectos, desde que son larvas hasta crisálidas. Habrá más de 30 especies diferentes y especialistas disponibles para responder preguntas. Del domingo al 13 de agosto. Boletos $8. Informes nhm.org.

Foto: NHMLA

Primer viernes del mes

En su serie First Fridays at the Museum, los visitantes del Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) tendrán la oportunidad de disfrutar de bocadillos y cocteles mientras ven la exhibición Crossing Waters: Contemporary Tongva Artists Carrying Pimugna. La comida y bebidas están a la venta. La entrada es gratuita pero es necesario hacer reservación. Informes catalinamuseum.org.

Cine de mujeres

Durante este Mes de la mujer, el Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) presenta cuatro filmes de mujeres directoras que siguen las historias de protagonistas femeninas a través de los años y del autodescubrimiento. Las proyecciones son en el teatro del museo. Este sábado se presentará Love and Basketball, de Gina Prince-Bythewood. 5 a 7 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $12; gratis menores de 18 años. Informes nortonsimon.org.

Domingo familiar

Como cada mes, el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presenta el Sunday Funday, con un programa que incluye historias de piratas, la presentación de la cantante bilingüe Nathalia, la banda de música klezmer, Mostly Kosher, el músico de niños Parker Bent y más. También se ofrecerán clases de danza para todos los niveles y todas las edades. Gratis. Domingo 10 am a 12 pm. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Tambores de Japón

La tradición de centurias, taiko, cobrará vida en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Los Angeles) con Yamato—The Drummers of Japan, que celebra su aniversario 30. La tropa de tambores presentará la nueva producción Hinotori: The Wings of Phoenix. Sábado 3 pm. Boletos desde $36. Informes thesoraya.org.