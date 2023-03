Ejecutivo de alimentos dice que precios de comestibles bajarían si se aprobara la reforma migratoria 

Quienes viven en los Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, sufren desde hace algunos meses el impacto de la inflación en la canasta básica y no hay manera de detener el alza de algunos precios, sin embargo, la directora ejecutiva de Land O’Lakes, Beth Ford, reveló a Time que permitir una mayor inmigración ayudaría a aliviar los costos en la industria.

La también CEO de alimentos indicó que la falta de trabajadores y la necesidad de aumentar los salarios se podría reducir si se echa mano de un grupo que hasta la fecha es señalado: los inmigrantes.

“¿Sabes qué podría ser autoprotector para nosotros? Lograr una reforma migratoria. Si nos faltan dos millones y medio de trabajadores, el 20% de la producción en el Valle Central, el área de la canasta de pan no se cosechó porque no tenemos mano de obra”, le dijo Beth Ford al medio antes citado.



También aprovechó para echar por tierra aquellos comentarios que aseguran que la mano de obra de los inmigrantes dejan sin empleo a los estadounidenses o bien “significa una competencia por los puestos de trabajo”, y dejó en claro que si se aumenta el flujo de mano de obra de los inmigrantes (como en tiempos anteriores) eso significaría que el costo de mano de obra es más barata y por ende los comestibles serían menos costosos.

“No aceptan trabajos. Estos trabajos son difíciles. Y puedo decir que estuve en Nebraska hace un par de noches hablando con varios agricultores y nuestros minoristas locales. Se trata de una crisis aquí en términos de disponibilidad de mano de obra“, apuntó.

Ford indicó que la mano de obra en cientos de empresas no se ha recuperado y esto lo acuñe a dos vías: el impacto que dejó el COVID-19 (enfermedades secundarias, así como muertes) y las políticas de inmigración que nacieron bajo la Administración Trump.

A la par de que el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció que el Departamento de Seguridad nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) emitieron una regla final que pone a disposición más visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para el Año Fiscal (FY) 2023 se requieren no solo para un corto tiempo “son necesarios durante todo el año. Ciertas visas son solo visas de temporada. Eso no funciona. Es muy difícil atraer trabajadores”.

Te puede interesar:

– Congreso retoma diálogo sobre reforma migratoria, pero el Caucus Hispano no está feliz

– 2023: el reto migratorio crece y las oportunidades se cierran en el Congreso

– La Casa Blanca pide una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera