CDH declara brote de sífilis en cuatro condados de Estados Unidos

A través de un comunicado de prensa, el Central District Health (CDH) declaró un brote de sífilis en el Distrito de Salud Pública 4, que comprende los condados de Ada, Boise, Elmore y Valley.

La institución dice que identificó 52 infecciones de sífilis e informó que se han registrado 168 casos de infecciones desde el 1 de enero de 2022 en personas de 15 a 87 años. El número de casos aumentó en 2022 y continúa creciendo en 2023.

La epidemióloga del personal del CDH, Jessica McClenahan explicó que el rápido aumento de las infecciones por sífilis resalta la necesidad de una mayor conciencia sobre el potencial de transmisión de esta enfermedad entre todas las edades y poblaciones.

“La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede tener graves consecuencias para la salud si no se detecta ni se trata”, dijo.

El documento exhorta a que las mujeres embarazadas consideren el riesgo de sífilis congénita: cuando una persona embarazada con sífilis le pasa la infección al feto y puede resultar en muerte fetal, muerte infantil temprana o problemas de salud a largo plazo para el niño.

Síntomas de la sífilis

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que es fácil de curar con el tratamiento adecuado. Sus síntomas en adultos se dividen en fases: primaria, secundaria, latente y avanzada.

La forma de contagio es teniendo contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Esas llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca.

Fase primaria

Puedes ver una llaga firme, redonda y no causa dolor. Esta dura de 3 a 6 semanas y se curan independientemente de que recibas tratamiento o no. Aunque las llagas desaparezcan, debes recibir tratamiento para que su infección no avance.

Fase secundaria

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en esta fase los contagiados presentan erupciones en la piel o llagas en la boca, la vagina o el ano (también llamadas lesiones de la membrana mucosa).

Otros síntomas de esta fase son fiebre, inflamación de las glándulas linfáticas, dolor de garganta, pérdida parcial del cabello, dolores de cabeza, pérdida de peso, dolor muscular y fatiga.

Fase latente y avanzada

Todos los síntomas anteriores desaparecen, pero aparece dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera y demencia.

En las fases avanzadas de la sífilis, la enfermedad daña sus órganos internos y puede causar la muerte.

