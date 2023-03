Guillermo Ochoa se deja querer por Inter de Milán y AC Milan recordándoles que tiene pasaporte europeo

En medio de una ola de rumores que vinculan a Guillermo Ochoa con clubes de Italia como Inter de Milán o AC Milan, el guardameta mexicano no se cierra la puerta a jugar en uno de estos dos grandes clubes de la Serie A y recordó que la operación se facilitaría mucho gracias a que posee pasaporte europeo.

En una entrevista a través de Zoom para el diario Marca y publicada en dos partes, el ex de Club América dijo ser conocedor de estos rumores y manifestó que lejos de distraerlo, le motivan. También reconoció que han existido llamados de otros equipos.

“Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil. Siempre me han preguntado por qué nunca llegué a un club grande de Europa, y lo del pasaporte era diferencial”, explicó.

Ochoa, que migró de la Liga MX al no cerrar un acuerdo de renovación con las Águilas del América y debido a la oferta de la Salernitana, puntualizó sus fortalezas y cómo podría ayudar al equipo que se haga con su fichaje.

“Yo puedo aportar seriedad, experiencia y puedo aportar siendo titular o siendo menos habitual. Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato”, culminó el veterano a la par de recordar que en julio ya podría ser nuevamente agente libre.

En este diálogo, ‘Memo’ también indicó que a pesar de contar con 37 años ve la retirada como una decisión a largo plazo, al considerar que se encuentra en plenitud física y mental. “A mi edad, veo lejana la retirada. Me siento muy bien físicamente, las lesiones me han respetado bastante y mentalmente tengo el deseo de pelear y competir en una gran Liga y en un gran equipo”.

Ochoa ya acumula siete compromisos en la Serie A, donde en 540 minutos de acción ha recibido 17 goles y figura como uno de los arqueros con más atajadas de las cinco grandes ligas de Europa.

