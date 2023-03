Trump busca bloquear el testimonio de Pence en investigación por las elecciones de 2020

El presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal a través de una presentación presentada en secreto en un procedimiento sellado que impida a Mike Pence declarar ante un gran jurado sobre ciertos asuntos encubiertos por el privilegio ejecutivo como parte de la investigación para anular las elecciones de 2020, informó CNN.

Personas familiarizadas en el caso revelaron al medio antes citado que esta petición surge después de que el equipo legal de Trump dijo al fiscal especial Jack Smith que el exmandatario tenía la intención de hacer valer el privilegio sobre el testimonio de Pence; el DOJ pidió previamente a un juez que obligara a Pence a comparecer ante el gran jurado.

Las fuentes indicaron que no tienen claro cuánto tiempo tardaría en desarrollarse el procedimiento sellado, pero que era altamente posible que el tribunal de distrito resuelva la disputa o que se apele ante un tribunal de apelaciones y eventualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.



Tras el llamado del DOJ, Pence reveló en su momento que lucharía contra la citación “primero permítanme ser claro, voy a luchar contra la citación del Departamento de Justicia de Biden para que comparezca ante el gran jurado porque creo que es inconstitucional y no tiene precedentes”.



“El día 6 de enero estaba actuando como presidente del Senado, presidiendo una sesión conjunta, descrita en la propia Constitución. Entonces, creo que esa Cláusula de Discurso y Debate de la Constitución en realidad prohíbe que el poder ejecutivo me obligue a comparecer en un tribunal, como dice la Constitución, o en cualquier otro lugar. Y nos mantendremos firmes en ese principio y llevaremos ese caso tan lejos como sea necesario, si es necesario a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque para mí es una cuestión de separación de poderes”, dijo Pence.

