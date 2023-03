Andrés Guardado desea jugar al menos un año más en Europa para luego ser entrenador

Actualmente es uno de los jugadores más veteranos del Betis y segundo capitán. El mediocampista Andrés Guardado ofreció una entrevista al Diario Marca en la que habló sobre sus planes a futuro dentro del fútbol y reveló que desea aguantar un año más en la élite europea para luego continuar su carrera como entrenador.

El diálogo con el medio español se dio antes del duelo ante Real Madrid por la La Liga y los octavos de final de la UEFA Europa League contra el Manchester United. A pesar de sus 36 años, Guardado se ve con fuerza y calidad para seguir en el Betis.

“Creo que en el campo se ve que, mínimamente, estoy para un año más. A estas alturas, cuando llegas a estas edades, vas año a año. Vas viendo cómo te vas sintiendo, cómo te vas viendo dentro del campo, si puedes seguir compitiendo al máximo nivel, y a día de hoy te puedo decir con toda confianza que me siento fuerte para jugar un año más a este nivel”, afirmó.

Sin embargo, el mexicano es consciente de su situación y la dinámica dentro del mundo del balompié y no descarta que pueda retirarse en otro club. “Después, hay que ver qué posibilidades tengo de seguir aquí o de ir a otro equipo, otra liga. Pero seguiré jugando un año más al menos seguro”.

Renovación de Andrés Guardado

Lo de tomar otro rumbo es una posibilidad debido a que el jugador azteca no ha cerrado su renovación con el Betis y su contrato finaliza en 2023, pero esto no es una cuestión que parezca preocuparle.

“La verdad es que estoy muy tranquilo, tampoco es algo que me agobie a día de hoy porque también hay que ver cómo termina la temporada, qué sucede. El año pasado que estaba en la misma situación, sí que estaba más nervioso por el tema del Mundial. Había un Mundial ahí que obviamente te hace estar un poco más nervioso para ver qué va a pasar, pero ahora, sin el Mundial y esa obligación de selección, me siento más tranquilo, disfrutando el día a día, tratando de seguir ayudando a mi equipo y ya veremos qué pasa a final de temporada”, explicó.

Guardado entrenador

El centrocampista ya tiene claro que una vez se retire de la canchas, su futuro seguirá ligado al fútbol profesional, pues confesó tener interés por el análisis táctico y se preparará para ser entrenador. “Me estoy preparando para ser entrenador. Me encanta, me encanta la cancha, analizar rivales, jugadores, esquemas tácticos… Me gusta y creo que seguramente, después de pasar de la cancha, muy posiblemente buscaré oportunidades en los banquillos”, sostuvo.

