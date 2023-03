Carlos Vela defendió a Gareth Bale tras el retiro del gales del LAFC y el fútbol

Carlos Vela, capitán y jugador franquicia del LAFC, defendió a Gareth Bale luego de que el jugador anunció su retiro del fútbol tras jugar su última temporada con Los Ángeles Football Club y quedar campeón de la temporada.

El futbolista mexicano reveló que había mucha expectativa en su llegada sobre cómo iba a impactar al equipo, pero luego de compartir con el Expresso de Cardiff, Vela expresó que fue increíble.

“Fue una gran experiencia jugar con gente de ese nivel, con todo lo que consiguió en Europa, cinco UEFA Champions League, con el nombre que venía, uno está ahí de: ‘¿cómo

va a venir? ¿Qué actitud?’ Está un poco con dudas, pero todo fue increíble”, señaló.

Bale fue muy criticado durante su última etapa con el Real Madrid y la etapa con el LAFC debido a que no tomaba en serio el fútbol y prefería hacer otras cosas como jugar golf por lo que el gales se lesionaba constantemente.

“Creo que vino con una gran actitud, pude conocer a la persona y no lo que la prensa puede ver. Pude ver lo humilde, lo tranquilo, lo agradable que es y poder tener ese tiempo de compartir experiencia, de poder ganar un título, el gol que metió, y vivir esos buenos momentos”, dijo Vela sobre su relación con Gareth Bale.

Bale fue importante en la obtención del título para el LAFC luego de que anotó un gol en el tiempo extra de la final para forzar los penales y luego ganar el partido en esa instancia.

“Es lo que valoro mucho del futbol, que te da esa oportunidad de conocer gente realmente, no de lo que te hacen creer. Mucha gente tiene una imagen de uno que no es, al final lo que dice la prensa eso es lo que se cree y no saben realmente lo que pasa y con Bale fue eso, pude conocerlo”, contó el mexicano.

Bale disputó solo 14 partidos y anotó 3 goles con la camiseta del LAFC en una temporada, pero se llevó el título de la MLS y bastantes elogios de sus compañeros.

Lee también:

El LA Galaxy cae sin Chicharito en su debut ante el FC Dallas

Las Águilas del América fueron desplumadas en su casa por los Tuzos del Pachuca y pierden su invicto en el Torneo Clausura de la Liga MX

Fanáticos de Newell´s colgaron una pancarta en apoyo a Lionel Messi tras amenazas al futbolista