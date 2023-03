¡Saltaton chispas! Luka Doncic tuvo acalorada discusión con Devin Booker (Video)

Este domingo Dallas Mavericks se enfrentó a Phoenix Suns y saltaron chispas luego que Luka Doncic y Devin Booker tuvieran un tenso y acalorado cruce al final del partido. Ambos jugadores se encararon faltando tres segundos para acabar el compromiso que se llevaron los visitantes 130 a 126.

El conflicto nació luego de una jugada en la que el esloveno tuvo la oportunidad de encestar la canasta ganadora, pero terminó fallando. Posteriormente, Booker mostró una actitud provocante y esto ocasionó que Doncic se molestara y encarara con su rival en un pique en que también hubo insultos y necesitó de la intervención de los demás jugadores para apaciguarlo.

LUKA DONCIC VS DEVIN BOOKER



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/uojtNRQQGD — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) March 5, 2023

A través de las redes sociales circularon varios videos del altercado entre ambos y aunque no trascendió el contenido de sus comentarios, el periodista Tim MacMahon publicó en Twitter la frase que presuntamente habría esbozado Doncic. “Cállate la pu** boca”. “Shut the f— up,” Luka Doncic said to Devin Booker before their little face-to-face. Booker taunted Doncic for missing a layup that would have tied it up.— Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 5, 2023

Doncic y Booker hablaron del altercado

Ya en la rueda de prensa posterior al duelo, ambos jugadores hablaron de lo sucedido y el europeo restó importancia a la pelea, pero se mostró tajante. “Está bien. Es simplemente un partido competitivo. Todo bien. La próxima vez, que no espere hasta que falten tres segundos para hablar”, dijo a la par que reveló haber dialogado con Devin antes del tenso cruce, pero no podía repetir lo que le dijo para evitar ser multado. Luka Dončić said Devin Booker was talking to him before the scuffle and he said he can’t repeat say what Booker said to him or he will be fined.



He continued to say: “Next time don’t wait til three seconds left to talk.” pic.twitter.com/jqf489h5OO— Landon Thomas (@sixfivelando) March 5, 2023

Por su parte, Booker también quitó importancia a la discusión y responsabilizó a los reporteros de echar leña al fuego. “Ustedes (periodistas) no quieren que todo el mundo sea amigo. Tenemos algo de humo… No tengo problema con Luka dentro o fuera de la pista, pero cuando estamos compitiendo, estamos compitiendo”. "You guys say you don't want everybody to be friendly friendly. There you go. We got some smoke."



Devin Booker on his exchange with Luka Doncic late in #Suns win over #Mavs pic.twitter.com/jI0ygEr27C— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 5, 2023

Luka Doncic y Devin Booker tenían una cuenta pendiente

El escolta de los Suns y el alero de Mavericks ya arrastraban el pique desde los Playoffs del 2022 cuando el conjunto de Dallas eliminó a Phoenix y Luka Doncic se quedó mirando fijamente con una sonrisa pícara a Devin Booker. Luka Doncic smiling at Devin Booker became an instant meme during Mavericks' Game 7 blowout.https://t.co/2Jp1Amkrkx pic.twitter.com/p1ZQDACWZs— For The Win (@ForTheWin) May 16, 2022

