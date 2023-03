Ucrania anuncia destrucción de dos bases militares rusas en Melitopol

Las fuerzas militares de Ucrania destruyeron dos bases militares rusas en la localidad ucraniana de Melitopol y causaron cientos de muertos entre los soldados ocupantes, informó el alcalde la ciudad, Ivan Fedorov.

“Se escucharon dos poderosas explosiones en los distritos del norte de la ciudad. Tenemos información de que dos objetos, donde estaban estacionados los ‘rusistas’, fueron destruidos”, dijo el alcalde de Melitopol durante el teletón de noticias nacional, según la agencia local Ukrinform.

⚡️Mayor: 'Hundreds' of Russian soldiers may have been killed in Ukrainian strike on occupied Melitopol.

Exiled Mayor of Melitopol Ivan Fedorov said two powerful explosions were heard in Melitopol, Zaporizhzhia Oblast, possibly killing hundreds of Russian soldiers.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2023