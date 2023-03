Ja Morant es investigado por la Policía tras enseñar arma de fuego en un club nudista

Luego de haber enseñado un arma de fuego durante una transmisión en vivo de Instagram mientras estaba en un club nocturno de Denver, Colorado, la Policía de este estado anunció que investiga a la estrella de Memphis Grizzlies en la NBA, Ja Morant.

De acuerdo con información de la cadena ESPN, el Departamento de Policía de Glendale informó que investigan al jugador ante el posible incumplimiento de alguna de las leyes establecidas para el porte de armas. En este sentido, las autoridades también confirmaron que el hecho ocurrió en un bar de Denver que se ubica en una zona rodeada de centros comerciales y clubs nudistas.

Según la agencia de noticias The Associated Press, el capitán de la Policía, Jamie Dillon, aseguró que no hubo denuncia ni queja sobre el compartimiento de Morant, pero el departamento decidió actuar de oficio e inició las averiguaciones.

Aunque Colorado es una de las ciudades que permite la tenencia de armas, hay algunas excepciones a la regla como la portación en propiedades federales o bajo los efectos del alcohol. No está claro si el base se encontraba consumiendo algún tipo de bebida, en el video sí se ve a otras personas hacerlo.

Morant podría estar en problemas también debido a la normativa de la NBA. Sin embargo, estas aplican cuando el jugador está en las instalaciones de la franquicia o viajando con el equipo. El fin de semana el basquetbolista difundió un video donde se le ve con un arma de fuego, sin camisa y con cadenas de diamante. Tras el revuelo causado, se disculpó por lo sucedido.

No obstante, la controversia ha sido tal que Memphis Grizzlies decidió apartarlo del equipo y no hay una fecha establecida para su retorno, así lo confirmó su entrenador Taylor Jenkins el pasado domingo.

Esta no es la primera polémica en torno a Morant, pues anteriormente fue acusado de haber golpeado con un arma y de forma constante a una menor de edad. El base ha estado en la mira de las autoridades de la NBA y durante varias ocasiones en esta temporada ha sido elegido para someterse a controles antidoping después de los partidos. Algo de lo que se ha quejado públicamente el jugador.

Te puede interesar:

·Ja Morant se grabó en Instagram presumiendo un arma de fuego en un club nudista

·Ja Morant envuelto en polémica luego de presuntamente amenazar a un menor de edad con un arma de fuego

·¿Persecución o simple casualidad? Ja Morant ha tenido que pasar siete controles antidrogas esta temporada en la NBA

**