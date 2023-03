Aracely Arámbula celebra su cumpleaños 48 más hermosa que nunca

El 6 de marzo Aracely Arámbula celebró su cumpleaños número 48, y compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en la que aparece en la celebración, dando una mordida a una rebanada gigante de un delicioso pastel de chocolate. Entre los mensajes de felicitación de famosas destacó el de Gloria Trevi, quien escribió: “Feliz cumpleaños a la más chula de las mujeres LOVE U”.

En otra imagen captada durante la celebración La Chule posó junto con sus sobrinos; ella prometió que en los próximos días compartirá más recuerdos del evento, pero mientras tanto se encuentra de viaje en compañía de amigas, aunque no reveló cuál fue su destino.

A sus 48 años Aracely luce espectacular, y lo dejó ver en una serie de fotografías que publicó recientemente, dando la bienvenida al mes de marzo y posando como toda una modelo. Para la ocasión usó un elegante outfit de color negro, con transparencias en las mangas. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

