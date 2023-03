Los memes más divertidos que dejó la cachetada de Chessman al influencer Adrián Marcelo

El sábado en el festival The World is a Vampire, celebrado en la Ciudad de México, donde hubo actuaciones musicales y un escenario para exhibiciones de lucha libre, el influencer Adrián Marcelo decidió entrevistar a Chessman, pero su misión no salió como lo esperaba y terminó abruptamente cuando el gladiador le propinó una sonora cachetada o golpe entre el cuello y cara que aturdió al creador de contenido y provocó que le quitara un vaso de cerveza a un asistente que se encontraba cerca y golpeara con él la cabeza del luchador.

Después de esto, el influencer utilizó sus redes sociales para explicar su versión de los hechos y amenazar al gladiador. Poco después, este martes, la AAA, empresa para la que labora Chessman anunció, a través de un comunicado, que suspenderían a su luchador durante dos semanas.

Con todo este alboroto, como ya es costumbre, los seguidores de esta disciplina tan popular en México pusieron manos a la obra para burlarse con memes de la situación y sus protagonistas, por lo que inundaron las redes sociales con divertidas imágenes parodiando el momento y lo que pasó más tarde. Aquí te compartimos algunos de los que se difundieron.

Si twitter no le canceló la cuenta al machito este el karma le llegó más pronto de lo que pensó. Chessman le alineó los chakras de un guamazo pic.twitter.com/It2qXQrgEX — La Madre Drag Tapatía (@BDvich) March 5, 2023

Para los que no vieron la cachetada del cobarde de Chessman a @adrianm10 , fue más o menos así pic.twitter.com/zPiVDjhlCN — CoroNahuel (@TestigodeNahuel) March 5, 2023

Chessman después de la chela pic.twitter.com/p8YIyrr0TX — Edmond Dantes (@angel7910wao) March 5, 2023

¡Chessman! ¡Quedas expulsado de la #TripleA tu, tus hijos y los hijos de tus hijos…! Por dos semanas. pic.twitter.com/g9rJS7tNBf— Rolando Talamantes (@rtg1678) March 7, 2023

2semanitas por reverendo señor cachetadon, gracias chessman.

A Adrián Marcelo le durará toda la vida ese vergazo. 👋🏽



Y no me faltes al respeto 👋🏽#AdrianMarcelo #LuchaLibre pic.twitter.com/K9NT1hOyo7— Alfred M.A. (@Soyelalfredogg) March 7, 2023

Volví a ver la cachetada de #Chessman a @adrianm10 y bueno citando a Ari Gold “A bitch slap for a Bitch”



algo hizo el vato para ganarse esa cita con el dentista (porque le reacomodaron la dentadura y me lo regresaron a la primaria ) pic.twitter.com/J001fWzE3F— Fercho Hernández (@FerchoHdz88) March 6, 2023

"Se llama Chessman, dile que vas de mi parte.

Es bien aliviando" pic.twitter.com/CEeLHNYCVg— Cobalto60 (@ExmariachiM) March 6, 2023

Chessman / Adrián Marcelo pic.twitter.com/Xswk33LjPE— Yo Soy BartMan Simpson (@BartManMX) March 5, 2023

la misma película se repite🤣 mínimo cambien de luchador vrgs jajajaja #chessman @adrianm10 @_PonchoDeNigris espero mi saludo en viejos lobos de mar por encontrar esta joya😘✌🏿 pic.twitter.com/OLwiqoTo2l— Don Aran (@marcosaran231) March 5, 2023

Disfrute mucho el cachetadon de Chessman al pendejazo de Adrián Marcelo. 🤗 pic.twitter.com/CJyYme8Zrs— Beyond The Ropes💥 (@Beyond_Ropes) March 5, 2023

Cuando vi el mazapanazo que le puso Chessman a ese tal Adrian Marcelo pic.twitter.com/vt05oeDna3— Andrade Fer 🍥 (@FerAndradeee) March 5, 2023

Adrian Marcelo después de la entrevista con Chessman pic.twitter.com/2K060zvdwJ— El CondeNado (@elconde_nad0) March 5, 2023

A propósito de mame con Adrián Marcelo y Chessman🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vaPQqgOiTc— yasienteseseñor! (@ric_alarcon) March 6, 2023

Chessman Yáñez ya le había advertido a Adrián Marcelo pic.twitter.com/Zg0hl6XVLp— Jorge Duhalt  (@JorgeDuhalt) March 7, 2023

Parece que el Adrián Marcelo sólo aguanta un cachetadón de Chessman pic.twitter.com/ZTkWv9Eeiy— Juan (@x619jc) March 5, 2023

Adrian Marcelo después de recibir cachetadón de Chessman. 😵‍💫 pic.twitter.com/VnqRmgEEa1— Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 5, 2023

Twitter unido mandándole más fuerzas a Chessman pic.twitter.com/1WB4NdZN9k— Xorge Alberto (@xorgeal) March 5, 2023

Adrián Marcelo después de entrevistar a Chessman pic.twitter.com/pnI6MbjEBt— ॐ Michel ॐ (@xMis2Webz) March 6, 2023

Los que grabaron el putazo de Chessman a Adrián Marcelo pic.twitter.com/LeDZhv6IuT— Salvador Rivera (@ChavaRRivera) March 5, 2023

