AAA rompe el silencio y anuncia suspensión para Chessman, el luchador que golpeó al influencer Adrián Marcelo

Después de tres días de analizar la situación, la empresa AAA por fin tomó cartas en el asunto tras el golpe que Chessman le propinó entre el cuello y la cara al influencer de Monterrey Adrián Marcelo el fin de semana pasado durante un festival en la Ciudad de México, el cual combinó escenarios musicales y exhibiciones de lucha libre.

Mientras en días anteriores Adrián Marcelo contaba su versión de los hechos y explicaba que el esteta se enfureció porque le preguntó la razón por la cual no había sido llamado para actuar en la función del evento The World is a Vampire, en la capital mexicana, la empresa a la que pertenece el jugador sólo daba largas y no comunicaba su postura, pero este martes por fin anunciaron las medidas que tomarán con el agresor.

“Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival ‘The World is a Vampire’, hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad luchística por un periodo de 2 semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy”, explico la empresa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Ante esto, la reacción de los internautas no se hizo esperar y se dividieron opiniones, ya que algunos consideraron que era poco tiempo de suspensión por una agresión de tal magnitud, mientras los detractores de Adrián Marcelo opinaban que debieron recompensar al luchador por la acción. Por supuesto, no faltó el que escribió que todo fue una mala actuación.

Se los corregí, de nada 👍🏽 pic.twitter.com/oBD6XwHKDz — dan ☕️ (@jantedair) March 7, 2023

También puede interesarte:

Influencer es golpeado por luchador durante un evento en la Ciudad de México

“Invertiré mi dinero en hacer que te refundas o te retires”: Adrián Marcelo amenaza a Chessman, el luchador que lo golpeó

Mandy Rose es despedida de la WWE, presuntamente por hacer contenido para adultos