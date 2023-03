Marco Antonio Regil terminó con su prometida porque ella quería controlar todo su dinero

Marco Antonio Regil estuvo a punto de dejar la soltería, pero de último momento rompió su compromiso de matrimonio con una expareja porque ella quería que el presentador le entregara todos sus cheques para poder así administrar sus ingresos.

En una entrevista con el matutino mexicano “Venga La Alegría”, fue donde el también locutor reveló las razones por las cuales su exrelación se fue a pique y lo llevó a cancelar la boda aunque ya tenía prácticamente todo listo.

“Yo lo que ejemplifiqué fue que cuando me iba a casar hace mucho, una, no la razón, una de muchas razones que andaban mal es que fuimos a un retiro de parejas y ahí en el retiro nos dijeron: ‘¿Han hablado de dinero?’, y no habíamos hablado de dinero”.

Por fortuna, Marco Antonio Regil pudo notar justo a tiempo, las enormes discrepancias entre él y su exnovia en el ámbito financiero, evitándose problemas posteriores una vez que estuvieran casados.

​”Le dije: ‘¿Cómo crees que se deba?’, [ella le respondió] ‘Ah, pues mi papá le da el cheque a mi mamá’, yo dije: ‘¡No! Así no'”, recordó el famoso.

Marco Antonio Regil opina de la violencia económica

Marco Antonio Regil asegura que el control de la situación financiera de alguien, también es un tipo de violencia y él nunca permitiría que lo mantuvieran.

“Yo tampoco le pediría el cheque a nadie, la dependencia financiera es violencia porque cuando tú tienes dependencia financiera de alguien, tú mandas y entonces es una forma de control. Si yo me llegase a casar con alguien destinaríamos un presupuesto, como una especie de sueldo o ingreso donde ella pudiera invertir su dinero para tener independencia financiera”, confesó.

