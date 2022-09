VIDEO: Marco Antonio Regil rompe el silencio sobre su supuesto romance con Ingrid Coronado

La ex esposa del fallecido Fernando del Solar, Ingrid Coronado no deja de dar de qué hablar además del supuesto pleito legal que sostiene con Ana Ferro, viuda del ex conductor, y en medio de la polémica surgieron rumores de un romance con Marco Antonio Regil quien rompió el silencio y reveló si existe un noviazgo entre ellos.

Todo surgió luego de que Ingrid Coronado fue invitada al podcast del presentador de “100 mexicanos dijeron”, pues los fans señalaron que la química entre ellos era evidente y aseguraron que serían una linda pareja. Pese a ello, los conductores se mantuvieron al margen hasta su encuentro con los medios de comunicación donde no evitaron ser cuestionados al respecto.

En entrevista para “Ventaneando”, Regil aseguró que conoce a la cantante desde casi 30 años y desde entonces han mantenido una buena amistad. Además, la calificó como una mujer muy “superada”, “rebelde” “independiente” con quien tiene muchas cosas en común, pero no un romance.

“Cada que tengo una invitada me quieren casar. Yo creo que las mejores relaciones empiezan primero con una amistad, entonces, al final del día, las mejores parejas son las que son amigos primero. En términos de compatibilidad, estilo de vida… Claro que hay cosas en común. No ha pasado nada”. MARCO ANTONIO REGIL

La exconductora de “Venga la Alegría” tampoco evitó las preguntas sobre el supuesto romance con Marco Antonio Regil y, aunque se despidió en halagos para él, en un encuentro con los medios aseguró que no existe nada romántico y sólo comparten una amistad.

“Marco me parece una persona de primera, le gustan las mismas cosas que a mí y él está de acuerdo conmigo sobre cuidar la salud emocional. Estoy abierta, sé que es lo que quiero” MARCO ANTONIO REGIL

Sobre darle una oportunidad al amor, Ingrid Coronado aseguró que por el momento disfruta de su soltería y el tiempo con sus hijos luego de despedirse de la televisión, aunque estaría dispuesta a abrir su corazón: “Mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente estoy muy bien sola”.

