Ingrid Coronado responde a rumores de romance con Marco Antonio Regil: “A lo mejor en un futuro”

Ingrid Coronado rompió el silencio en torno a los rumores que aseguran podría estar iniciando un romance con Marco Antonio Regil, con quien se le relacionó debido a la buena química que mostraron durante el podcast del conductor.

A lo largo de los últimos meses el nombre de Ingrid Coronado se ha visto envuelto en la polémica debido a una supuesta demanda al fallecido Fernando del Solar, aunque ella ha decidido poner un alto a los señalamientos asegurando que nada de eso es cierto y que en realidad es un tema legal que inició desde que se divorciaron hace más de ocho años.

Sin embargo, una vez más está dando de qué hablar debido a un supuesto romance que habría iniciado con el presentador Marco Antonio Regil, quien la invitó a participar en un capítulo de su podcast, demostrando que entre ellos existe una gran amistad y sobre todo química.

Ante la serie de especulaciones, la también actriz y cantante negó que se esté dando una nueva oportunidad en el amor, pero acepta que tienen muchas cosas en común.

“Siempre se dicen cosas, pero Marco me parece una persona de primera, le gustan las mismas cosas que a mí y él estará de acuerdo conmigo sobre cuidar la salud emocional es algo súper importante”, detalló.

Pese a que prefiere llevar bajo absoluta discreción su vida personal, destacó que está abierta a una nueva relación sentimental, aunque hasta el momento no ha encontrado a la persona indicada y por ahora prefiere seguir disfrutando de su soltería además de estar completamente enfocada en sus hijos.

“Estoy abierta, pero también sé que es lo que quiero. Mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente lo digo estoy muy bien sola”, añadió.

Además, bromeó con los reporteros que se dieron cita en el festival por la salud BienFest, en el que es embajadora junto a Marco Antonio Regil, donde dejó abierta la posibilidad de iniciar un romance en un futuro.

“Yo siempre me entero de las noticias al último, no sé le voy a preguntar en el BienFest si tiene algo que decirme, porque a lo mejor yo todavía no lo sé”, dijo ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

“A lo mejor ustedes son videntes, a lo mejor en un futuro podría ser”. Ingrid Coronado

