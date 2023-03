“Lo odio apasionadamente”: Tucker Carlson estaba harto de Trump

A un día de que Donald Trump se desviviera en elogios por Tucker Carlson (por haber dado a conocer las imágenes del asalto al Capitolio) ha salido a la luz pública el sentimiento que le provoca el exmandatario de los Estados Unidos al polémico presentador de televisión.

Fue a través de los mensajes de texto publicados en la demanda de Dominion Voting Systems contra Fox News que se ha dado a conocer el casi nulo afecto que Tucker Carlson llegó a sentir por Donald Trump, así como por sus aliados.

“Lo odio apasionadamente”, escribió Tucker Carlson en un mensaje de texto a un destinatario desconocidos dos días antes del ataque al Capitolio. “No puedo soportar esto”.

Fue durante la misma conversación, vía mensaje, que Tucker Carlson llama al representante legal del exmandatario, Sydney Powell, “maldito mentiroso”. Comentario que a más de uno ha dejado con la boca abierta porque el presentador de televisión lo invitó en varias ocasiones para promover las conspiraciones electorales.

En otro mensaje, Carlson parece estar de acuerdo en que no existió un fraude electoral e incluso asegura que no hay “pruebas de fraude electoral que cambiaron las elecciones y que ciertamente no hay pruebas de que las elecciones fueran robadas. Sí, todo es cierto”.

“Todos pretendemos que tenemos mucho que mostrar porque admitir el desastre que ha sido es demasiado difícil de digerir. Pero vamos. Realmente no hay una ventaja para Trump”, escribió el presentador.

En otro intercambio de mensajes, Tucker Carlson, así como Sean Hannity y Laura Ingraham tildaron de “patética” el lado de la noticia por rechazar las afirmaciones electorales que trasmitieron los presentadores de “opinión” de la cadena e incluso el polémico presentar de Fox pidió la renuncia de la reportera Jacqui Heinrich tras sus afirmaciones electorales.



“¿Por qué permitimos que un falso reportero de 27 años arruina nuestra red?”, escribió Carlson.

Estas y otras revelaciones se encuentran entre cientos de páginas de testimonios, mensajes de texto privados y correos electrónicos de los principales periodistas y ejecutivos de la cadena Fox News que se hicieron públicas el martes.

