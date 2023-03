Secuestro en Matamoros: Exjefe de la DEA asegura que en México los sicarios ya no le temen a nada

Si bien el clima de violencia e inseguridad en Tamaulipas es una situación preocupante desde hace varios años, el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y la muerte de dos de ellos en la ciudad de Matamoros agudizó este problema.

Tras darse a conocer el hallazgo de las víctimas en una casa de madera ubicada en el ejido El Tecolote, las reacciones no se hicieron esperar, y muchas de ellas salieron desde Washington condenando el hecho y exigiendo castigo para los responsables.

Asimismo, quienes han combatido por años a los cárteles mexicanos expresaron su opinión, tal como lo hizo el exagente de la DEA Mike Vigil, quien concedió una entrevista a la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Tras haber sido jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas, Vigil conoce muy bien los riesgos de adentrarse en territorios como Tamaulipas, donde, según declaró, los criminales ya no le temen a las autoridades.

“Los sicarios que utilizan los cárteles están trabajando con una impunidad enorme, que no tratan de identificar a la persona que van a matar, solo van y comienzan a disparar”, indicó.

Además, resaltó que otra cosa preocupante, es que la población también perdió la sensibilidad ante los atroces crímenes que se cometen, como el registrado el pasado 3 de marzo en Matamoros.

“Tomaron su tiempo, así como si estuvieran cargando bolsas de grano, y la otra cosa que se me hizo muy curiosa es la gente, estaba conduciendo por ahí tratando de pasar la camioneta blanca; ellos no le tienen miedo a la autoridad, la gente ya no es sensible a las masacres y están impuestos a esa violencia”, dijo el ex agente.

Respecto a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, consideró que se encuentra mermada, y marcó como punto de quiebre la detención y regreso a México del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos.

“En realidad yo creo que ya han fracasado mucho las relaciones entre México y Estados Unidos en esta situación del combate a las drogas ilícitas, y eso inició en 2020”, declaró.

Por último, opinó que no ve la reparación de las relaciones con Estados Unidos en este sexenio, pese a que “hay muchas cosas que se tienen que atender, porque si no se atiende va a dañar a los dos países”.

