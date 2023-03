SoFi Bank exige a la Administración Biden poner fin a la pausa de pagos de préstamos estudiantiles

El banco privado SoFi Bank NA presentó una demanda federal en Washington contra la Administración Biden con el fin de tratar de obligar al gobierno a poner fin a la pausa de pagos de préstamos estudiantiles federales argumentando que la moratoria no tiene base legal y le ha costado a su empresa millones de dólares en ganancias.

NBC News reveló que la demanda fue presentada el viernes y en ella se pide a un juez federal que anule la última extensión de la pausa de pago del presidente Joe Biden.

SoFi Bank NA, conocida por su negocio de refinanciamiento, ha reconocido ante el juez que su negocio ha sufrido grandes pérdidas porque los prestatarios tienen pocos incentivos para refinanciar, mientras los pagos y los intereses permanecen suspendidos.



El medio antes citado que tuvo acceso a la demanda ha revelado que como exigencia mínima, SoFi Bank NA ha solicitado que limite la pausa solo a los prestatarios que serían elegibles para el plan de cancelación de Biden “en esencia, SoFi Bank NA se ve obligada a competir con préstamos on tasas de interés del 0% y para los cuales cualquier reembolso continuo del capital es completamente opcional”.



Cabe recordar que la pausa a los pagos de préstamos estudiantiles se dio en la Administración Trump al inicio de la pandemia y la Administración Biden la mantuvo vigente. Al día de hoy la pausa se ha prolongado ocho veces en tres años; la última extensión se anunció en noviembre pasado y podría terminar este verano.



“La octava extensión ni siquiera intenta reparar el daño causado por la pandemia, sino aliviar la incertidumbre causada por el litigio de cancelación de la deuda”, argumentó SoFi Bank NA.



También revela que la extensión violó la Ley de Procedimiento Administrativo porque la Administración no solicitó comentarios públicos “la extensión más reciente le ha costado al banco $6 millones de dólares en perdidas de ganancia y podría generar un total de $30 millones de dólares en pérdidas si continua hasta agosto”.



El plan de la Administración Biden se enfoca en condonar $10,000 dólares en préstamos estudiantiles federales a cada deudor y duplicar dicha cantinas a los beneficiarios de subvenciones Pell, sin embargo un juez federal de Texas bloqueó el programa.



El Departamento de Educación no tuvo más remedio que eliminar la solicitud del programa de alivio que tenía en línea y dejaron de aceptar solicitudes, pero dejaron en claro que la batalla no estaba perdida “estamos tratando de anular las órdenes”.



Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur, argumentan que la postura asumida por la Administración Biden al pretender perdonar una parte de la deuda de préstamos estudiantiles federales es un abuso.

Te puede interesar:

– Solicitudes del plan de alivio de la deuda estudiantil desaparecen del sitio del Departamento de Educación

– Préstamos estudiantiles en Estados Unidos: cómo prepararte en caso de que se reanuden

– Por qué las personas con préstamos estudiantiles aseguran que su futura estabilidad financiera depende de pagar esa deuda