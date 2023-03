Tras secuestro en Matamoros, activistas reclaman al gobierno que a los mexicanos no los buscan igual

El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, mostró dos realidades igual de dramáticas en México: la impunidad con la que la delincuencia organizada opera y la crisis de desaparecidos que se vive, que supera los 110,000 personas. Pero, en este caso hubo una enorme diferencia con los otros miles de expedientes, pues autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron para encontrarlos, lo que no pasa con los connacionales.

Lo sucedido con los estadounidenses fue tema nacional e internacional, inundó las redes sociales y fue tema de sobremesas, para las personas “de a pie” una cosa era muy clara, el gobierno sí tiene la capacidad de buscar a los desaparecidos, entonces preguntaban por qué no lo hacen. Esta opinión fue compartida por activistas.

Unidos por el dolor y la lucha, Geovanni Barrios Moreno, del Colectivo Justicia Tamaulipas, y Delia Quiroa, de Madres Buscadoras 10 de Marzo, dijeron al diario El Universal que aplauden la efectividad del operativo para localizar a cuatro estadounidenses que fueron privados de la libertad en Matamoros, pero expresan su molestia porque las autoridades no hacen el mismo trabajo para encontrar a los 110,000 desaparecidos en México, 12,000 de ellos en esta entidad.

Ambos activistas mostraron su sorpresa porque en menos de 24 horas autoridades de los tres niveles de gobierno montaron un operativo de búsqueda, se desplegó a personal de seguridad y se localizó a los estadounidenses desaparecidos, algo que jamás se hizo por Roberto, hermano de Delia, o por Geovanni, hijo de Barrios Moreno.

Y es que las desapariciones son heridas abiertas que nunca dejan de sangrar, sobre todo cuando las personas se mueven hasta la tierra para buscar a sus seres queridos, exponiendo en muchas ocasiones sus vidas, pues algunas han sido amenazadas por el crimen organizado por su labor.

La denuncia que viene

Geovanni Barrios dijo que a nombre de su hijo presentará una denuncia penal contra Irving Barrios Mojica, fiscal general de Tamaulipas; Jorge Macías, comisionado estatal de búsqueda de personas; la fiscal Elizabeth Almanza, y Lorena Perales, asesora jurídica de atención a víctimas, por el incumplimiento en las pesquisas.

El hombre, que además es abogado, lleva 14 años viviendo un infierno compartido con miles de personas, pues no sabe nada de su hijo, el cual fue levantado y desde entonces no hay rastros de él, pero el padre no ha dejado de buscarlo ni un solo momento.

“Una cachetada para todos nosotros”

Por su parte, Delia, quien desde 2012 busca a su hermano y se ha metido a los lugares más recónditos de Tamaulipas, como al centro de exterminio conocido como la Bartolina, dio una declaración que da muestra del dolor y la impotencia que viven. “La noticia de la localización de los americanos es como una cachetada para cada una de nosotras, para las madres, padres, hermanos y familiares de desaparecidos mexicanos y hasta de los migrantes que no han sido encontrados”.

Aunque celebró que dos hayan sido encontrados vivos, lo que reprueba es que solo por ser estadounidenses las autoridades se hayan movilizado, pues asegura que con los connacionales pasan los días, incluso años, sin que siquiera reciben las denuncias.

Además, dijo que se niegan a acompañarlos en sus búsquedas e incluso brindarles protección. A su parecer las autoridades están coludidas con los delincuentes, pues “Qué casualidad que a estos los encontraron tan rápido, pienso que dijeron: ‘Se va a calentar la plaza, mejor entrégalos’. Estamos muy enojadas, decepcionadas de las autoridades porque no buscan a los nuestros con la misma diligencia, nos queda claro que no les importamos”.

