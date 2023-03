Twitch se une a la batalla en contra de los deepfakes pornográficos

Twitch anunció que aquellos usuarios que publiquen deepfakes pornográficos bien sea de streamers o de personas famosas serán baneados de la plataforma de forma inmediata, en lo que representa un cambio en la política que venía aplicándose en la plataforma.

Mediante un comunicado publicado en el blog de Twitch la plataforma de streaming especificó que el contenido que incluya imágenes sintéticas de explotación no consensual (NCEI, por sus siglas en inglés) está completamente prohibido y que acarreará baneos instantáneos.

“La pornografía deepfake no es un problema en Twitch, pero es un problema terrible que algunos streamers (casi exclusivamente mujeres) pueden enfrentar en Internet en general”, se lee en el texto publicado en su sitio web.

Explicaron que por este motivo decidieron modificar su normativa para que tome en cuenta este tipo de material de forma que puedan proteger a los creadores de contenido.

Esta iniciativa se produce poco tiempo después de que se produjera un escándalo en Twitch luego de que el streamer Brandon “Atrioc” Ewing durante una transmisión sus seguidores pudieron ver que el creador de contenido tenía abierta una pestaña de su navegador con este tipo de contenido pornográfico.

Sin embargo, el principal problema con este hecho fue que quienes aparecían en las imágenes eran otras streamers mundialmente conocidas tales como Pokimane, QTCinderella y Maya Higa, todas ellas con sus rostros editados en el cuerpo de mujeres desnudas. Esto llevó a que el streamer se viera obligado a ofrecer disculpas públicamente en un video en el que admitió que había buscado las imágenes por pura curiosidad.

“Acabo de hacer clic en un jodido enlace a las 2 a.m. y la moral no me alcanzó”, dijo Ewing al tiempo que afirmó que no volvería a hacer algo similar.

Pese a esto las streamers en cuestión se pronunciaron en contra de la sexualización forzada a la que estaban siendo sometidas, especialmente debido a que era algo que estaba ocurriendo sin su consentimiento.

Todo esto llevó a que otras creadoras de contenido de Twitch como Sweet Anita descubrieran que existían deepfakes pornográficos con sus rostros que están disponibles en línea para cualquier persona que desee acceder a ellos.

“Esta historia fue cómo me enteré de que estoy en este sitio web. No sé si llorar, romper cosas o reír en este momento”; publicó Anita en su cuenta de Twitter.

