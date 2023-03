Los 4 signos del zodiaco que jamás demuestran remordimiento

Carecer del sentido de culpa después de haber dicho o hecho algo que no estaba bien y que hirió a terceras personas, podría tener algo que ver con el horóscopo. De acuerdo con la astrología, algunos signos del zodiaco jamás demuestran remordimiento, son de corazón frío y entierran en lo más profundo el sentimiento de compasión.

Estos signos se vuelven despiadados cuando han crecido en un entorno adverso o poseen heridas emocionales que no han podido sanar. Es como una forma de proteger su integridad, aunque a son reacios a experimentar sentido de arrepentimiento.

¿De qué signos estamos hablando? Según un listado del sitio PinkVilla.com, estos son los signos que no demuestran arrepentimiento.

Como signo de agua es empático y emocional, pero puede gravitar en los extremos. Por un lado, es capaz de demostrar tanta compasión que antepone las necesidades de los demás a las suyas, pero por el otro cierran su corazón cuando su temperamento es fúrico y trama formas de lastimar a otros.

Cuando Piscis está iracundo, su creatividad funciona de forma maquiavélica, y lo peor de todo es que no suele arrepentirse; puede disfrutar ver cómo sufren quienes lo dañaron primero, por lo que astrólogos dicen que tiene el potencial de convertirse en un signo bastante peligroso.

Si traicionas a un Escorpio no podrás escapar de su terrible venganza. Algo que no puede tolerar es verse engañado, así que hará todo lo posible por verte sufrir. Su personalidad se vuelve fría y no acepta una disculpa, quiere que tú ardas igual o peor de lo que él lo hizo.

Lo que hace más peligroso a Escorpio es su personalidad reservada, siendo difícil saber cuáles son sus verdaderas intenciones. El arrepentimiento no es algo que practica este signo cuando quiere vengarse.

Virgo es otro de los signos que no demuestran arrepentimiento porque para ellos es sencillo hacer aun lado las emociones. No es que sean seres vengativos, son brutalmente honestos y no se tocan el corazón para decir las cosas como las piensan a pesar de herir los sentimientos de los demás en el camino. Si considera que está en lo correcto, nunca se arrepentirá.

En su peor versión, Aries disfruta manipular y controlar a los demás. Sus acciones pueden ser peligrosas cuando toma decisiones impulsivas y dominadas por su ira o terquedad. Como signo de fuego, se ciega con las emociones y es incapaz de pensar con claridad.

Si bien Aries no es un signo que se arrepienta en el momento, cuando se calma puede experimentar algo de culpa, sin embargo, no lo aceptará.

Te puede interesar:

– Los 3 signos más emocionales del zodiaco y 3 que son totalmente fríos

– Qué signos del Zodiaco son los más fuertes emocionalmente y resisten cualquier cosa

– Los 5 signos zodiacales más inaccesibles emocionalmente en una relación de pareja