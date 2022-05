Los 3 signos más emocionales del zodiaco y 3 que son totalmente fríos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los signos zodiacales que son sensibles tienden a expresar sus emociones fácilmente, mientras que los más introvertidos prefieren reservarse lo que sienten y lucen totalmente fríos. Para la astrología, los sentimientos juegan un papel importante en la vida de los signos pues influyen en las decisiones que toman a diario.

Los signos más emocionales dirigirán sus esfuerzos guiados por su corazón, mientras que los menos emocionales se condicen más por la mente. Cada uno tiene su forma de procesar las cosas, ¿qué signos zodiacales se encuentran en los extremos? De acuerdo con un ranking elaborado por la astróloga Susan Taylor en Astrofame, estos son signos más y menos emocionales del zodiaco.

Los 3 signos más emocionales del zodiaco

El primer puesto de los signos más emocionales del zodiaco lo ocupa el signo de las personas que nacieron entre el 19 de febrero y 20 de marzo. Piscis siente las emociones mucho más en lo profundo que el resto de los signos, son compasivos, empáticos y sensibles a los problemas de los demás.

El segundo sitio lo ocupa otro signo de agua: Cáncer. Las personas que nacieron del 21 de junio al 20 de julio no reprimen lo que sienten. Expresan las emociones genuinamente, sin embargo, no significa que sean blandos, de hecho, la astrología considera que es uno de los signos más fuertes porque no cualquiera tiene la valentía de expresar con honestidad lo que siente.

Y el tercer lugar de los signos más emocionales del zodiaco es para Libra. La personalidad del signo que rige a los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre es conocida por ser sensible. Suele tomar decisiones con base en sus emociones más que con la cabeza.

Los 3 signos menos emocionales del zodiaco

El primero lugar de los signos menos emocionales del zodiaco lo ocupa Acuario. Los nacidos del 20 de enero al 18 de febrero no es nada sensible. Si bien su personalidad es altruista, no se detiene en considerar lo que sienten los demás. Además, tiene muchas dificultades para expresar lo que realmente está en su corazón.

En el segundo sitio se ubica Aries, regente de los nacidos entre el 21 de marzo y 20 de abril. Si bien es impulsivo y de rápido pensamiento, no se detiene en analizar las emociones del momento, actúa por instinto.

Y el tercer signo menos emocional es Sagitario. Los nacidos entre el 23 de noviembre y el 20 de diciembre parece afectuoso, pero en realidad es poco emotivo. Se dedica a disfrutar la vida y es enemigo del drama.

Te puede interesar:

– Cuál es el signo más dependiente del zodiaco, según la astrología

– Qué revela tu signo del zodiaco sobre tus problemas de pareja

– Cuáles son los rasgos menos conocidos de cada signo del zodiaco