Rebecca Jones pone fin a los rumores y aclara cuál es su verdadero estado de salud

Rebecca Jones está lista para dar vuelta a la página y enfocarse en las buenas cosas de la vida, esto luego de haber vivido un periodo difícil a nivel de salud. Para ello, la histrionisa hizo un llamado a través de redes sociales con el que dejó claro que no dará pie a las críticas ni a la lástima. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la actriz de melodramas como “Para volver a amar” e “Imperio de cristal” hizo su gran regreso a los reflectores compartiendo una serie de imágenes que corresponden a la proyección de la cinta “Nada que ver”, aquella en la que laboró antes de ser hospitalizada en noviembre del 2022.

Contra todo pronóstico, la publicación no hizo más que encender las alarmas entre sus fans por aparecer visiblemente más delgada en comparación a las últimas escenas que grabó para Cabo.

Sin embargo, Rebecca Jones decidió poner fin a dichas críticas durante una entrevista con Javier Poza. Allí, confesó que las opiniones con respecto a su apariencia física la hicieron tomar la decisión de no asistir a la premiere de su nueva cinta.

“Yo no quise ir a la premiere grande, que fue dos días antes porque algunos medios me atacan muchísimo y que triste que tenga que decir esto. Hay algunos medios que dicen ‘Rebecca está enferma’, no sé, celebran que ellos han dicho que yo tuve cáncer desde febrero del 2018”, dijo la famosa.

Jones no perdió la oportunidad de reprobar las preguntas sobre su “mal estado de salud”, cuando lo único que busca es mantenerse sana. “Así como yo lucho para que no vuelva, todos luchamos por la vida (…) El único que dice hasta donde llegamos física o corporalmente es Dios, lo demás seguimos siendo un espíritu, lo que hay que apreciar de cada persona es eso, lo de la delgadez es lo de menos”, precisó.

Para finalizar, Rebecca Jones aseguró que “yo voy mejorando, de hecho, ya estoy en salud perfecta porque estoy en medicina alterna. Ya me dieron de alta y los doctores están muy contentos”.

