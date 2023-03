Shakira luce su tonificado cuerpo al modelar un vestido con aberturas

Shakira está disfrutando mucho el éxito de “TQG”, su dueto con Karol G, pero no descuida su faceta como empresaria, y es por ello que compartió en Instagram una fotografía para promocionar su línea de perfumes y en la que aparece luciendo su tonificado cuerpo, al usar un vestido con aberturas en las piernas y profundo escote; ella complementó el post con el hashtag #WomenPower.

Precisamente defendiendo el empoderamiento y a la vez celebrando el Día Internacional de la Mujer la cantante colombiana compartió en su cuenta de Twitter un breve texto: “A todas mis hermanas y mujeres triple M…Feliz día!!”

A todas mis hermanas y mujeres triple M… Feliz día!! #InternationalWomensDay #DiaInternacionalDeLaMujer— Shakira (@shakira) March 8, 2023

La semana pasada se inauguró una exposición en el Museo del Grammy que celebra la extensa carrera musical de Shakira, y en la que se muestran tanto atuendos como instrumentos musicales que ha usado en sus giras. Ella misma compartió un video en Instagram en el que informa sobre esa exhibición. View this post on Instagram A post shared by GRAMMY Museum (@grammymuseum)

