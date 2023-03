Shakira sorprende al revelar: “Siempre he sido bastante dependiente de los hombres” | VIDEO

Shakira ahora sí nos tomó por sorpresa después de que diera una inesperada entrevista a Enrique Acevedo de Televisa. A quien le confesó ser una mujer que depende emocionalmente de los hombres.

Tal cual lo dijo en una charla con el ahora titular del programa estelar de noticias de Televisa. Con quien se mostró sencilla y a la vez vulnerable.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres tengo que confesarlo, he sido enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla de otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día…”

