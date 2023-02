Shakira y Gerard Piqué viven un incómodo reencuentro afuera de la casa de la cantante | VIDEO

Shakira vs Gerard Piqué no para, pues esta vez los polémicos famosos no pudieron evitar acaparar los reflectores tras ser captados por la prensa tras protagonizar un momento incómodo, en donde la colombiana lo ignoró.

En redes sociales circula un video en el que la intérprete de “Te Felicito” ignoró a su expareja frente a sus hijos y a las afueras de su casa, desatando un debate por parte de los fanáticos de ambos, que quieren que se lleven mejor por el bien de los pequeños.

Desde que anunciaron el término de su relación, afuera de la mansión de la artista colombiana hay muchos paparazzis, quienes están reportando cada movimiento de la cantante y del exfutbolista del Barcelona.

Esta vez captaron cuando el exjugador del Barcelona fue por sus hijos Milan y Sasha a la casa de su expareja, como de costumbre, pues hay que recordar que están bajo la custodia de Mebarak Ripoll.

#VÍDEO | Gerard Piqué recoge a sus hijos en casa de Shakira coincidiendo con la llegada de la cantante a su domicilio https://t.co/ntUH9fTKmH pic.twitter.com/z46vcaJgSg — CHANCE (@CHANCE_es) February 9, 2023

Mientras entraba a su vivienda, su hijo Milan caminaba por la banqueta para subirse al auto, por lo que al verlo la originaria de Barranquilla, Colombia, hizo un pequeño gesto para saludar a su primogénito.

Después, volvió la mirada hacia al frente y volvió a ignorar la presencia de su expareja, con el que ha tenido una relación muy tensa debido a las recientes polémicas que se han desatado a causa de su relación con la joven de 23 años y el lanzamiento de la “Music Sessions #53”, con Bizarrap, en la que hace referencias a su relación.

Esta no es la primera vez que Shakira y Piqué muestran que no quedaron en buenos términos, ya que en los últimos meses han coincidido en diferentes ocasiones, como son los partidos de béisbol y futbol de sus hijos.

Sin embargo, todo parece indicar que los ataques no terminarán, ya que Shaki, como le dicen de cariño los fans, está por lanzar una nueva canción con Manuel Turizo, en la que probablemente Piqué volvería a ser el protagonista de la historia.

