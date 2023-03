Conoce la mansión que se quedó Galilea Montijo tras su separación de Fernando Reina

La mañana del viernes 10 de marzo, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que su historia de amor con Fernando Reina había llegado a su fin tras 11 años de matrimonio.

La expareja, que se casó en el 2011 en el puerto de Acapulco, construyó durante este tiempo un muy interesante patrimonio, el cual estaba conformado por al menos dos casas, la de descanso, ubicada en las playas de Acapulco y su residencia formal, situada en Rancho San Francisco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.

Esa zona es tan, pero tan exclusiva, que no solo la presentadora de ‘Hoy’ vive ahí, sino que también varias de las personalidades más importantes de TV Azteca y Televisa, como es el caso de Pati Chapoy e Inés Gómez-Mont, quien está siendo buscada por las autoridades.

¿Cómo es la exclusiva casa con la que se quedó Galilea tras su separación?

Cocina

La cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que suele ser utilizada por la presentadora para preparar sus alimentos.



Sala de televisión

La sala de televisión, que da al amplio jardín, cuenta con un librero color caoba y diversos sofás que convierten esa zona de la casa en un lugar sumamente acogedor para una tarde de películas.

Clóset

Como toda celebridad, el clóset de Galilea Montijo es un lugar sagrado, al contar con el suficiente espacio para acomodar los outfits que utiliza en su día a día, con un espejo que se convierte en su mejor aliado al momento de lucir sus exclusivos outfits de diseñador, así como un par de cuadros de Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

Jardín

Aunque tienen muy buen gusto para la decoración, el jardín es el gran protagonista de la mansión, al contar con hermosas áreas verdes y hasta con una casa de árbol.

