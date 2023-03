Elizabeth Álvarez habla por primera vez sobre el escándalo de Jorge Salinas con su nutrióloga

Por primera vez en varias semanas, la actriz Elizabeth Álvarez hizo frente al escándalo al que se enfrentó su esposo, Jorge Salinas, por una presunta infidelidad junto a su nutrióloga Anna Paula Guerrero. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

En una reciente entrevista con Televisa, la actriz de telenovelas como “La fea más bella” y “Corazón indomable” aseguró que a diferencia de lo que el público cree, su matrimonio no está roto.

“Estoy bien, estoy contenta, feliz, agradecida por mi casa, mi hogar, mi matrimonio, esta familia tan hermosa que hemos hecho juntos Jorge y yo y qué más puedo pedir“, dijo Elizabeth Álvarez haciendo referencia a sus hijos León y Máxima, mellizos de 7 años de edad.

Con estas declaraciones, la histrionisa reforzó el contundente mensaje que envió hace algunos días sobre su situación sentimental. En ese entonces, la famosa desmintió cualquier rumor de separación con el protagonista de “Fuego en la Sangre”.

“Mis vidas, muchísimas gracias, yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que durante 11 años nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas”, contó Álvarez.

Por su parte, Jorge Salinas también ha salido a dar declaraciones sobre el escándalo que protagonizó hace varias semanas. El actor negó rotundamente tener alguna relación con Ana Paula Guerrero y también aseguró tener amor y respeto por su esposa.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes (…) Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio. No la tengo ni la he tenido“, dijo en su momento.

